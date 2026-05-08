Escape from Tarkov 27.07.2017
Battlestate Games готовит сразу три новые игры во вселенной Escape from Tarkov

IKarasik IKarasik

Battlestate Games раскрыла планы по расширению вселенной Escape from Tarkov. Во время масштабной презентации TarkovTV глава студии Никита Буянов подтвердил, что сейчас в разработке находятся сразу три новых проекта по франшизе.

Одной из игр станет мобильный проект, однако разработчики сразу уточнили, что это не порт основной Escape from Tarkov на смартфоны. Подробностей о нём пока почти нет.

Кроме того, студия работает над одиночной игрой во вселенной Тарков. Её собираются выпускать в формате эпизодов, а сам проект будет сосредоточен на сюжетной составляющей.

Третьей новинкой стала Escape from Tarkov: Guncyclopedia — бесплатный спин-офф для Steam, посвящённый оружейному конструктору из основной игры. Пользователи смогут собирать различные конфигурации оружия, тестировать их на стрельбищах и экспериментировать с модулями без необходимости заходить в сам Тарков. В Battlestate Games даже допустили, что в будущем проект может получить VR-версию.

Помимо новых игр, студия подтвердила, что консольная версия Escape from Tarkov всё ещё находится в разработке. Сейчас Battlestate Games ведёт переговоры с несколькими компаниями по поводу выпуска шутера на PlayStation и Xbox.

Dart_Zero

Им бы хоть с основной "игрой" разобраться