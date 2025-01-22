Battlestate Games обещает исправить ошибки и улучшить Escape from Tarkov по просьбам игроков

Недавно команда Battlestate Games запустила опрос, чтобы собрать мнения игроков Escape from Tarkov по различным аспектам игры. После последнего вайпа игроки по всему миру столкнулись с множеством проблем: падение производительности, сетевые лаги, баги и, конечно, огромное количество читеров, которые портят игровой процесс.

Разработчики сообщили, что результаты опроса будут опубликованы позже, а пока они пообещали активно работать над решением ключевых проблем, которые волнуют сообщество.

В своем посте в социальных сетях команда Battlestate Games заявила, что в ближайшее время будут выпущены несколько технических обновлений, которые исправят следующие проблемы:

Снижение FPS и подтормаживания в некоторых локациях

Полная потеря звука во время рейдов

Некорректное воспроизведение звука в помещениях

Ошибки при загрузке в рейд за Дикого

Проблемы с взаимодействием со Смотрителем из-за некорректного появления Зрячего и его охраны

Исправление невидимых спаунов ботов в рейдах

Визуальные баги, связанные с туманом на некоторых локациях

Ошибки, связанные с доступностью предметов и заданиями торговцев

Случаи, когда игроки получали пустые предметы после крафта в модуле «Культ Круга» в Убежище

Заморозка клиента при размещении предметов на барахолке через функцию «Связанный поиск»

Добавление параметра графических настроек: «Отключить ограничение кадров в игре при отключении Nvidia Reflex»

Некорректная работа тепловизора Cyclone “Shahin” 3.7x

После публикации поста игроки начали активно предлагать свои идеи для улучшения игры. Среди предложений были такие предложения, как новые точки спауна, расширение механик в Убежище и добавление новых PvE-элементов, которые пока отсутствуют в офлайн-режиме.

Несмотря на текущие трудности, Escape from Tarkov все ещё остается самым популярным экстракшн шутером.