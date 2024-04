Battlestate Games под огнём критики: решение о выпуске The Unheard Edition вызвало гнев среди фанатов Escape from Tarkov

Новость о запуске издания The Unheard Edition для Escape from Tarkov всколыхнула игровое сообщество. Battlestate Games в очередной раз удивили поклонников, представив набор внушительных бонусов, способных значительно облегчить жизнь игрокам в суровом мире Таркова. Однако эта привилегия доступна лишь избранным, готовым расстаться с внушительной суммой в 11 тысяч рублей.

Словно рог изобилия, The Unheard Edition щедро осыпает своих обладателей различными преимуществами. Кооперативный PvE-режим с сохранением прогрессии манит возможностью исследовать Тарков в компании верных товарищей. Расширенный схрон, вмещающий в себя бесчисленное множество трофеев, и повышенная репутация со Скупщиком сулят быстрое накопление богатств. А уникальное холодное оружие добавит владельцам издания толику эксклюзивности.

Но не все в сообществе Escape from Tarkov встретили The Unheard Edition с распростёртыми объятиями. По форумам и социальным сетям прокатилась волна негодования. Игроки, успевшие приобрести здание Edge of Darkness до его снятия с продажи, почувствовали себя обманутыми. Они яростно отстаивают своё право на получение всех нововведений бесплатно, ведь именно EOD позиционировалось как венец творения Battlestate Games.

Другая часть фанатов пошла ещё дальше, обвинив Battlestate Games в попытке ввести в игру механики «плати, чтобы побеждать» (P2W).

Остаётся лишь гадать, какие ещё сюрпризы приготовили для нас разработчики и сумеют ли они найти компромисс между желанием угодить преданным фанатам и стремлением к финансовому успеху.