Battlestate Games рассказала о бонусах за предзаказ Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games рассказала о том, какие бонусы получат все игроки, у которых уже есть Escape from Tarkov или которые сделают предзаказ до ее официального релиза, который запланирован на 15 ноября..

По случаю 10-летия со дня выхода первого трейлера игры все игроки получат несколько предметов, включая наряды и новые позы. Владельцы изданий Edge of Darkness и Unheard получат дополнительные бонусы и различные эксклюзивные аксессуары.

После почти десяти лет бета-тестирования Escape from Tarkov наконец-то выйдет в полной версии, положив конец долгому циклу развития, сопровождавшемуся многочисленными обновлениями, новыми картами и изменениями, сделанными по просьбе сообщества.