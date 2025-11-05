Battlestate Games рассказала о бонусах за предзаказ Escape from Tarkov

Студия Battlestate Games рассказала о том, какие бонусы получат все игроки, у которых уже есть Escape from Tarkov или которые сделают предзаказ до ее официального релиза, который запланирован на 15 ноября..
По случаю 10-летия со дня выхода первого трейлера игры все игроки получат несколько предметов, включая наряды и новые позы. Владельцы изданий Edge of Darkness и Unheard получат дополнительные бонусы и различные эксклюзивные аксессуары.
После почти десяти лет бета-тестирования Escape from Tarkov наконец-то выйдет в полной версии, положив конец долгому циклу развития, сопровождавшемуся многочисленными обновлениями, новыми картами и изменениями, сделанными по просьбе сообщества.
Предзаказ игры десятилетней давности
Рад за стимовских, есть шанс вернуть мусор и забрать деньги . Особенно те кто надеется на минимальные требования // Сергей Плотников
для этой игры многим придется покупать новый пк...
Рекомендованные системные требования:
ОС: Windows 11;
Процессор: Intel Core i7-14700F или мощнее;
Оперативная память: 64 ГБ;
Видеокарта: RTX 4070 или мощнее;
DirectX: 11.
Думаю, в Steam максимальное количество игроков онлайн единовременно будет на уровне двадцати тысяч человек.
Боже неужели что в этот рассадник читеров кто-то вообще играет. Да за игру в этот мусор разрабы сами игрокам должны платить деньги и лизать им жoпу.
Играет, конечно, коль оно приносит бабло и удовольствие.
Новые позы, да ещё и в новых нарядах.Фанаты таркова будут резвиться всю ночь😆