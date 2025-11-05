ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 511 оценок

Battlestate Games рассказала о бонусах за предзаказ Escape from Tarkov

Gruz_ Gruz_

Студия Battlestate Games рассказала о том, какие бонусы получат все игроки, у которых уже есть Escape from Tarkov или которые сделают предзаказ до ее официального релиза, который запланирован на 15 ноября..

По случаю 10-летия со дня выхода первого трейлера игры все игроки получат несколько предметов, включая наряды и новые позы. Владельцы изданий Edge of Darkness и Unheard получат дополнительные бонусы и различные эксклюзивные аксессуары.

После почти десяти лет бета-тестирования Escape from Tarkov наконец-то выйдет в полной версии, положив конец долгому циклу развития, сопровождавшемуся многочисленными обновлениями, новыми картами и изменениями, сделанными по просьбе сообщества.

10
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Aleksey Aleshka

Предзаказ игры десятилетней давности

Ой вей

11
Пользователь ВКонтакте

Рад за стимовских, есть шанс вернуть мусор и забрать деньги . Особенно те кто надеется на минимальные требования // Сергей Плотников

3
Borovik-rus

для этой игры многим придется покупать новый пк...


Рекомендованные системные требования:

ОС: Windows 11;

Процессор: Intel Core i7-14700F или мощнее;

Оперативная память: 64 ГБ;

Видеокарта: RTX 4070 или мощнее;

DirectX: 11.

1
ApprovingVulpes

Браузерное овно

2
GamingWorkshop

мусор за бетатест

2
Tiger Goose

Думаю, в Steam максимальное количество игроков онлайн единовременно будет на уровне двадцати тысяч человек.

1
Destroited

Боже неужели что в этот рассадник читеров кто-то вообще играет. Да за игру в этот мусор разрабы сами игрокам должны платить деньги и лизать им жoпу.

1
Fallen Werewolf

Играет, конечно, коль оно приносит бабло и удовольствие.

Armen 88

Новые позы, да ещё и в новых нарядах.Фанаты таркова будут резвиться всю ночь😆