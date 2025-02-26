Battlestate Games раздает подарочный набор для Escape from Tarkov в честь изменения цен в LATAM

Разработчики Escape from Tarkov пересмотрели ценовую политику игры в латиноамериканском регионе для более справедливого баланса. В честь этого Battlestate Games дарит всем игрокам бесплатный набор снаряжения, который можно получить с помощью промокода.

Игроки, активировавшие промокод, получат полный боевой комплект, включающий:

Штурмовую винтовку Mk 16

Тактический рюкзак Takedown BP

Шлем STRIKE

Разгрузку Banshee Rig

Наушники ComTac IV

Три магазина GEN M3 с 100 патронами M856A1

Инъектор Propital

Очки Condor

Прицел EXPS3

Однако есть нюанс: воспользоваться этим набором можно только в PvP-режиме, так что фанаты PvE снова остались без бонусов.

Как активировать промокод?

Чтобы получить набор, нужно:

Зайти на сайт escapefromtarkov.com/ Перейти в профиль и выбрать "Активировать промокод" Ввести код TARKOVLATAM

После этого набор будет доступен в игре при следующем входе.

Кроме того, Battlestate Games запускает новую кампанию Twitch Drops:

С 26 февраля по 1 марта – награды за просмотр Escape from Tarkov

– награды за просмотр Escape from Tarkov С 1 по 3 марта – награды для Tarkov Arena

Разработчики отмечают, что изменения цен сделают игру более доступной для игроков из Латинской Америки. А новые бонусы — приятный повод зайти в игру и проверить свои силы в бою.