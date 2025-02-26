Battlestate Games раздает подарочный набор для Escape from Tarkov в честь изменения цен в LATAM

Разработчики Escape from Tarkov пересмотрели ценовую политику игры в латиноамериканском регионе для более справедливого баланса. В честь этого Battlestate Games дарит всем игрокам бесплатный набор снаряжения, который можно получить с помощью промокода.
Игроки, активировавшие промокод, получат полный боевой комплект, включающий:
- Штурмовую винтовку Mk 16
- Тактический рюкзак Takedown BP
- Шлем STRIKE
- Разгрузку Banshee Rig
- Наушники ComTac IV
- Три магазина GEN M3 с 100 патронами M856A1
- Инъектор Propital
- Очки Condor
- Прицел EXPS3
Однако есть нюанс: воспользоваться этим набором можно только в PvP-режиме, так что фанаты PvE снова остались без бонусов.
Как активировать промокод?
Чтобы получить набор, нужно:
- Зайти на сайт escapefromtarkov.com/
- Перейти в профиль и выбрать "Активировать промокод"
- Ввести код TARKOVLATAM
После этого набор будет доступен в игре при следующем входе.
Кроме того, Battlestate Games запускает новую кампанию Twitch Drops:
- С 26 февраля по 1 марта – награды за просмотр Escape from Tarkov
- С 1 по 3 марта – награды для Tarkov Arena
Разработчики отмечают, что изменения цен сделают игру более доступной для игроков из Латинской Америки. А новые бонусы — приятный повод зайти в игру и проверить свои силы в бою.