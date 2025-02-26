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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 323 оценки

Battlestate Games раздает подарочный набор для Escape from Tarkov в честь изменения цен в LATAM

IKarasik
Новости

Разработчики Escape from Tarkov пересмотрели ценовую политику игры в латиноамериканском регионе для более справедливого баланса. В честь этого Battlestate Games дарит всем игрокам бесплатный набор снаряжения, который можно получить с помощью промокода.

Игроки, активировавшие промокод, получат полный боевой комплект, включающий:

  • Штурмовую винтовку Mk 16
  • Тактический рюкзак Takedown BP
  • Шлем STRIKE
  • Разгрузку Banshee Rig
  • Наушники ComTac IV
  • Три магазина GEN M3 с 100 патронами M856A1
  • Инъектор Propital
  • Очки Condor
  • Прицел EXPS3

Однако есть нюанс: воспользоваться этим набором можно только в PvP-режиме, так что фанаты PvE снова остались без бонусов.

Как активировать промокод?

Чтобы получить набор, нужно:

  1. Зайти на сайт escapefromtarkov.com/
  2. Перейти в профиль и выбрать "Активировать промокод"
  3. Ввести код TARKOVLATAM

После этого набор будет доступен в игре при следующем входе.

Кроме того, Battlestate Games запускает новую кампанию Twitch Drops:

  • С 26 февраля по 1 марта – награды за просмотр Escape from Tarkov
  • С 1 по 3 марта – награды для Tarkov Arena

Разработчики отмечают, что изменения цен сделают игру более доступной для игроков из Латинской Америки. А новые бонусы — приятный повод зайти в игру и проверить свои силы в бою.

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