Battlestate Games забанила 3600 читеров в Escape from Tarkov за три недели

Разработчики Escape from Tarkov продолжают борьбу с нечестными игроками. В новом отчёте, опубликованном 7 августа, Battlestate Games сообщила о блокировке более 3600 аккаунтов, уличённых в использовании читов — и это только за последние 21 день, с 17 июля по 7 августа.
Хотя подобная цифра может показаться значительным достижением, для ветеранов Tarkov это уже привычная практика. Игра давно страдает от постоянного присутствия читеров, и разработчики называют борьбу с ними «тяжёлой и бесконечной».
По данным отчёта, многие заблокированные аккаунты имеют почти одинаковые ники, что указывает на работу «ферм» — читеры массово регистрируют запасные учётки, чтобы продолжать играть даже после блокировки основной.
Игра до сих пор находится в раннем доступе, однако ожидается, что полноценный релиз состоится в ближайшие месяцы. Тем не менее, на фоне нерешённых проблем с читерами, многие пользователи сомневаются, что проект готов к версии 1.0.
В этом таркове без читов делать нечего.
игра похерена там играют только читеры
ну как бы читеры есть в любой подобной онлайн игре и их активно банят. А тут еще и накладно быть читером. Отдай деньги сначала за игру - 1500 рублей и еще за чит, которого хватит максимум на одну игру. Ну такое себе удовольствие
Есть софт по обходу бана на железо, поэтому как сказать
3600, то есть четверть играющих в эту гниль? Так они в Батлфилд 6 побегут((
Они уже в Батлфилд побежали, античит не помог
в 6-й батле читеров в разы больше. И не факт .что их активно там ловят ))
https://www.playground.ru/battlefield_6/news/v_pervyj_zhe_den_beta_testirovaniya_v_battlefield_6_poyavilis_chitery-1785781
А зачем с ними бороться? всем раздать читы раз так, и будет равенство
Немного финансового юмора. Касательно читеров и их бана. Можно сказать, что это читерство и у самих авторов, ибо так они могут практически бесконечно иметь деньги.
такая фишка работает во всех подобных онлайн играх. В той же Колде и Батле...
Сказки дядюшки Буба.
Это ни на что не повлияет.)
Там онлайн 45к. Вот 2/3 и банят пусть // Константин Шрейдер
По этому я в это и не играю уже несколько лет. В каждой 2 катке читеры. // Andrey Dread