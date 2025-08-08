Battlestate Games забанила 3600 читеров в Escape from Tarkov за три недели

Разработчики Escape from Tarkov продолжают борьбу с нечестными игроками. В новом отчёте, опубликованном 7 августа, Battlestate Games сообщила о блокировке более 3600 аккаунтов, уличённых в использовании читов — и это только за последние 21 день, с 17 июля по 7 августа.

Хотя подобная цифра может показаться значительным достижением, для ветеранов Tarkov это уже привычная практика. Игра давно страдает от постоянного присутствия читеров, и разработчики называют борьбу с ними «тяжёлой и бесконечной».

По данным отчёта, многие заблокированные аккаунты имеют почти одинаковые ники, что указывает на работу «ферм» — читеры массово регистрируют запасные учётки, чтобы продолжать играть даже после блокировки основной.

Игра до сих пор находится в раннем доступе, однако ожидается, что полноценный релиз состоится в ближайшие месяцы. Тем не менее, на фоне нерешённых проблем с читерами, многие пользователи сомневаются, что проект готов к версии 1.0.