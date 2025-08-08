Battlestate Games забанила 3600 читеров в Escape from Tarkov за три недели

ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 421 оценка

IKarasik IKarasik

Разработчики Escape from Tarkov продолжают борьбу с нечестными игроками. В новом отчёте, опубликованном 7 августа, Battlestate Games сообщила о блокировке более 3600 аккаунтов, уличённых в использовании читов — и это только за последние 21 день, с 17 июля по 7 августа.

Хотя подобная цифра может показаться значительным достижением, для ветеранов Tarkov это уже привычная практика. Игра давно страдает от постоянного присутствия читеров, и разработчики называют борьбу с ними «тяжёлой и бесконечной».

По данным отчёта, многие заблокированные аккаунты имеют почти одинаковые ники, что указывает на работу «ферм» — читеры массово регистрируют запасные учётки, чтобы продолжать играть даже после блокировки основной.

Игра до сих пор находится в раннем доступе, однако ожидается, что полноценный релиз состоится в ближайшие месяцы. Тем не менее, на фоне нерешённых проблем с читерами, многие пользователи сомневаются, что проект готов к версии 1.0.

FlufflePuff

В этом таркове без читов делать нечего.

Mattenheim

игра похерена там играют только читеры

Borovik-rus

ну как бы читеры есть в любой подобной онлайн игре и их активно банят. А тут еще и накладно быть читером. Отдай деньги сначала за игру - 1500 рублей и еще за чит, которого хватит максимум на одну игру. Ну такое себе удовольствие

Salvador Dally Borovik-rus

Есть софт по обходу бана на железо, поэтому как сказать

J a r v i s

3600, то есть четверть играющих в эту гниль? Так они в Батлфилд 6 побегут((

Hevin

Они уже в Батлфилд побежали, античит не помог

Borovik-rus Hevin

в 6-й батле читеров в разы больше. И не факт .что их активно там ловят ))
https://www.playground.ru/battlefield_6/news/v_pervyj_zhe_den_beta_testirovaniya_v_battlefield_6_poyavilis_chitery-1785781

Great-heartedElio

А зачем с ними бороться? всем раздать читы раз так, и будет равенство

Egik81

Немного финансового юмора. Касательно читеров и их бана. Можно сказать, что это читерство и у самих авторов, ибо так они могут практически бесконечно иметь деньги.

Borovik-rus

такая фишка работает во всех подобных онлайн играх. В той же Колде и Батле...

car2n

Сказки дядюшки Буба.

Александр Дантес
Battlestate Games забанила 3600 читеров в Escape from Tarkov за три недели

Это ни на что не повлияет.)

Пользователь ВКонтакте

Там онлайн 45к. Вот 2/3 и банят пусть // Константин Шрейдер

Пользователь ВКонтакте

По этому я в это и не играю уже несколько лет. В каждой 2 катке читеры. // Andrey Dread