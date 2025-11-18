Battlestate принесла извинения за проблемный запуск Escape from Tarkov 1.0 и обещает продолжать бороться

Официальный релиз Escape from Tarkov 1.0 должен был стать кульминацией десятилетней разработки и самым важным релизом в истории Battlestate Games. Однако запуск на широкую аудиторию, включая выход в Steam, оказался далеко не идеальным. Игроки столкнулись с долгими загрузками, нестабильными серверами и ошибками авторизации — именно в тот момент, когда проект наконец перестал быть «бета-версией».

Глава студии Никита Буянов публично извинился за проблемы старта. В обращении к игрокам он отметил, что команда активно наращивает мощности, добавляет новые серверы по всему миру и работает над исправлением возникающих ошибок. По его словам, разработчики намерены «продолжать бороться за всё хорошее против плохого» и предоставлять «настоящим фанатам» контент, который они будут ценить.

Буянов подчеркнул, что впереди студию ждёт непростая работа — необходимо окончательно решить давние проблемы производительности и устранить устаревшие элементы, оставшиеся со времён долгой беты. Хотя в версии 1.0 уже исправлено множество ошибок, разработчик признаёт, что этого «недостаточно».

Вместе с релизом игра получила новый сюжет с несколькими концовками, свежую карту, оружие и сотни правок. Это серьёзная переработка, но многие игроки считают, что её реализация далека от идеальной. Сейчас Battlestate продолжает активно исправлять ситуацию — и, судя по заявлениям, готова доводить игру до ума столько, сколько потребуется.