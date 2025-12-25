"Будет так же больно": Глава Battlestate Games рассказал, каким видит Tarkov на PlayStation и Xbox

Руководитель Battlestate Games Никита Буянов поделился подробностями возможного выхода Escape from Tarkov на консолях и сразу дал понять: никаких поблажек для новых платформ не планируется. По его словам, консольная версия должна сохранить тот же уровень сложности и «фрустрирующий» опыт, за который игру знают на ПК.

В интервью с Insider Gaming Буянов подчеркнул, что команда не собирается делать «облегчённый» вариант шутера. Ни автоприцела, ни упрощённых механик — Тарков на PlayStation и Xbox задумывается как полноценный перенос оригинальной формулы. Цель разработчиков — донести до консольной аудитории настоящий хардкор, которого там раньше попросту не было.

Основной сложностью он называет управление. Многоуровневая система инвентаря, здоровье персонажа, выживание и огромное количество биндов — всё это необходимо адаптировать под геймпад, не потеряв глубину. Тем не менее Буянов считает задачу интересной и выполнимой, пусть и крайне непростой.

Пока Escape from Tarkov лишь недавно добрался до полноценного релиза на ПК, поэтому говорить о сроках консольной версии рано. Единственный ориентир — упоминание текущего поколения консолей, под которые теоретически может вестись разработка.