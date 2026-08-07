Бывший ведущий дизайнер Escape from Tarkov рассказал о новой игре с уникальной механикой

Бывший ведущий геймдизайнер Escape from Tarkov Жан Тюлегенов рассказал о своей работе над новым проектом Rush is Real и объяснил, почему решил двигаться дальше после завершения ключевого этапа развития Tarkov.

По словам разработчика, Escape from Tarkov после выхода версии 1.0 достиг полноценного состояния. Игра продолжит получать обновления и улучшения, но фундаментальная концепция проекта уже сформирована.

Тюлегенов считает, что дальнейшая работа над привычными задачами не соответствует его нынешним целям. Теперь он хочет заниматься идеями, которые могут изменить подход к созданию современных игр.

Главной задачей Rush is Real станет новая система мотивации игроков. Разработчик заявил, что команда пытается создать уникальную механику, которой раньше не было в других играх, и встроить её в знакомую основу шутера с развитием персонажа и соревновательным геймплеем.

По словам Тюлегенова, идея проекта появилась ещё во время работы над Escape from Tarkov, однако реализовать её внутри существующей игры было невозможно. Поэтому команда решила создать отдельный проект.

Пока Nomion Games не раскрывает подробностей Rush is Real, но бывший ведущий дизайнер Tarkov уже заявляет о стремлении сделать не просто очередной онлайн-шутер, а игру с новым подходом к тому, почему игроки возвращаются в виртуальные миры снова и снова.