Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0 - 2 игровых персонажа и разные концовки сюжета

Escape from Tarkov официально выйдет из закрытого бета-тестирования 15 ноября 2025 года . Это событие станет крупным обновлением для игры.
Основные нововведения на релизе
- Два игровых персонажа и разные концовки сюжета - На релизе игроки смогут выбирать между двумя разными персонажами, что повлияет на прохождение и финал истории.
2. Софткор-патч перед релизом - Перед ноябрьским релизом разработчики планируют выпустить так называемый "софткор-патч". Его цель — значительно снизить уровень хардкора в игре, чтобы сделать её более доступной для новых игроков.
Ожидается, что изменения могут коснуться:
- Барахолки (возможно, снятие ограничений)
- Снижения инерции
3. Долгосрочный план контента (на 5 лет) - Разработчики заявляют, что после релиза игру будут поддерживать и обновлять примерно пять лет. Это означает регулярные добавления нового оружия, локаций, механик и сюжетных событий.
Баги, читеры, боты, и 3х ценник ? )
Вот бы хоть одну игру без двух-трёх пунктов, а ой таких нет
Арена Инфинити? Которая только набирает аудиторию, потому что Никита срет на свою? Баги встречал пару раз за год игры, читеров тоже, цены нет, и боты с ростом популярности и обсера таркова - уже редкость
Расскажешь чел =) Ни багов, ни читеров да-да. То что ты с ботами играешь вместо реальных людей - ну как бы там ты на читера и не напорешься
голова\глаза
XD
не-не, сейчас голова-шея
Хз, голова-шея были летом, сейчас голова-темя и голова-уши. И ещё попадается голова-затылок, причём при убийстве спереди
Ухо, горло, нос 🤔
Неужели в это старье еще играют ?
только истинные ценители пяти-кратно переваренного...)
Бл, игра технически-кодово - ужасный кусок елеиграбельного кала. Но в плане геймплея (если исключить читеров и другие левые проблемы) - прекрасный образец игры, в которую не перестаёт быть интересно играть.
Так если в кс2 убрать читы -тоже игра норм. Но читаки везде это раковая опухоль
а так же не забыть купить еще раз игру в стиме)
будет тотальный пздц Вот что ждет так что расходимся
Прогрев очка, вот что их ожидает
Все тоже самое что и сейчас...патчи патчи...
Кто знает подскажите, вайпы останутся?
Я раньше думал что вайпы это зло, но поиграв в ту же ABI, понятно что вайпы нужны для баланса
вайпы будут, но по словам разработчиков будет 2 персонажа, 1 персонаж с вайпами, 2 без
Нахрен вайпы, когда всё добро забирают, одни и те же квесты до тошноты фармить....больным надо быть.
Голова затылок?