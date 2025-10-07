ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 491 оценка

Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0 - 2 игровых персонажа и разные концовки сюжета

Onzis Onzis

Escape from Tarkov официально выйдет из закрытого бета-тестирования 15 ноября 2025 года . Это событие станет крупным обновлением для игры.

Основные нововведения на релизе

  1. Два игровых персонажа и разные концовки сюжета - На релизе игроки смогут выбирать между двумя разными персонажами, что повлияет на прохождение и финал истории.

2. Софткор-патч перед релизом - Перед ноябрьским релизом разработчики планируют выпустить так называемый "софткор-патч". Его цель — значительно снизить уровень хардкора в игре, чтобы сделать её более доступной для новых игроков.

Ожидается, что изменения могут коснуться:

  • Барахолки (возможно, снятие ограничений)
  • Снижения инерции

3. Долгосрочный план контента (на 5 лет) - Разработчики заявляют, что после релиза игру будут поддерживать и обновлять примерно пять лет. Это означает регулярные добавления нового оружия, локаций, механик и сюжетных событий.

41
38
Комментарии:  38
Ваш комментарий
DezkQ

Баги, читеры, боты, и 3х ценник ? )

19
Hevin

Вот бы хоть одну игру без двух-трёх пунктов, а ой таких нет

8
Numb Bennington Hevin

Арена Инфинити? Которая только набирает аудиторию, потому что Никита срет на свою? Баги встречал пару раз за год игры, читеров тоже, цены нет, и боты с ростом популярности и обсера таркова - уже редкость

1
Hevin Numb Bennington

Расскажешь чел =) Ни багов, ни читеров да-да. То что ты с ботами играешь вместо реальных людей - ну как бы там ты на читера и не напорешься

1
A E
Что ждет Тарковчан на релизе Escape from Tarkov 1.0

голова\глаза
XD

13
StraightRonin

не-не, сейчас голова-шея

4
ShockWavechikk StraightRonin

Хз, голова-шея были летом, сейчас голова-темя и голова-уши. И ещё попадается голова-затылок, причём при убийстве спереди

N-DREW

Ухо, горло, нос 🤔

asbarton

Неужели в это старье еще играют ?

10
Kot9lra street

только истинные ценители пяти-кратно переваренного...)

3
ShockWavechikk

Бл, игра технически-кодово - ужасный кусок елеиграбельного кала. Но в плане геймплея (если исключить читеров и другие левые проблемы) - прекрасный образец игры, в которую не перестаёт быть интересно играть.

asbarton ShockWavechikk

Так если в кс2 убрать читы -тоже игра норм. Но читаки везде это раковая опухоль

GamingWorkshop
4
BushmasterFireArms

а так же не забыть купить еще раз игру в стиме)

4
Анна Кранцове

будет тотальный пздц Вот что ждет так что расходимся

3
Котаро

Прогрев очка, вот что их ожидает

3
DemonXL1440

Все тоже самое что и сейчас...патчи патчи...

2
NargrubWal

Кто знает подскажите, вайпы останутся?

2
Garris1304

Я раньше думал что вайпы это зло, но поиграв в ту же ABI, понятно что вайпы нужны для баланса

Onzis

вайпы будут, но по словам разработчиков будет 2 персонажа, 1 персонаж с вайпами, 2 без

3
ShooterFAN Garris1304

Нахрен вайпы, когда всё добро забирают, одни и те же квесты до тошноты фармить....больным надо быть.

7
Glukinc

Голова затылок?

2
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ