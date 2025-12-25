Для Escape from Tarkov вышел зимний патч с новым оружием и улучшениями геймплея

Студия Battlestate Games выпустила масштабное обновление 1.0.1.0 для хардкорного экстракшен‑шутера Escape from Tarkov, которое сочетает свежий контент и значительные технические улучшения, делая игровой процесс более комфортным, но не теряя фирменной хардкорности.

Одной из главных новинок стала полуавтоматическая снайперская винтовка M110 калибра 7,62 мм, известная как Semi‑Automatic Sniper System (SASS). К оружию прилагается набор модификаций, позволяющий игрокам тонко настроить винтовку под свой стиль игры, от точности при стрельбе на дальние дистанции до скорости перезарядки.

Атмосфера игры преобразилась благодаря зимним версиям сцен с торговцами — их локации вне помещений теперь оформлены в сезонном стиле. Игроки могут обновить экипировку с учётом холодного времени года и воспользоваться предметами, вдохновлёнными популярными стримерами. Праздничное оформление делает рейды особенно атмосферными, добавляя визуальное разнообразие и погружение в мир Санктуария.

Особое внимание заслуживает событие «Колотун». Оно предлагает цепочку тематических заданий с наградами как для PvP‑, так и для PvE‑зон. Самые успешные игроки смогут получить уникальное достижение, что добавляет мотивацию исследовать локации и взаимодействовать с другими рейдерами.

Значительной переработке подверглась система подбора матчей. Разработчики постарались сократить время ожидания начала рейда и сделать процесс прозрачнее: теперь отображается примерное время загрузки и текущий этап подбора, хотя на некоторых стадиях отменить рейд уже невозможно.

В меню настроек графики появились информативные подсказки, объясняющие работу параметров и их влияние на нагрузку системы. Это помогает точнее подобрать конфигурацию под возможности ПК, улучшая стабильность и плавность игры.

Патч 1.0.1.0 делает Escape from Tarkov более доступной и удобной, одновременно сохраняя атмосферу напряжённых экстракшен‑рейдов, что порадует как ветеранов, так и новичков.