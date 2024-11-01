Для Escape from Tarkov вышло крупное обновление с хэллоуинским событием и различными улучшениями

В Escape from Tarkov начался сезон охоты на нечисть — разработчики запустили хэллоуинское событие с новой цепочкой квестов. По сюжету, в секретной лаборатории TerraGroup что-то пошло не так с разработкой биологического оружия, и теперь игрокам предстоит разобраться с последствиями жутких экспериментов.

Вместе с праздничным контентом Battlestate Games выпустила масштабное обновление 0.15.5.0. Одно из главных изменений коснулось PVE-режима — отныне все рейды в PVE ZONE временно проходят через игровой сервер. Разработчики уже подкрутили количество серверов, чтобы время поиска матча оставалось комфортным.

А ещё появилась долгожданная возможность заниматься делами во время загрузки рейда. Пока идёт поиск сервера, можно сортировать вещи в схроне, торговать на Барахолке и даже следить за состоянием здоровья товарищей по группе. Заодно разрешили просматривать задания и другую информацию в меню персонажа.

Серьёзные изменения затронули систему достижений. За них будут выдавать награды, которые не пропадают даже после вайпа. Кстати, участники события «Загадочное в Таркове» получат особый бонус — голограмму кота Mr Kerman. А знаменитую «Олимпийку Adik» теперь тоже можно получить за достижение «Хозяин Ультры», а не за выполнение задания «Модник», которое и вовсе упразднили.

В игру были добавлены полезные функции для управления инвентарём. Предметы можно закреплять, чтобы они не двигались при автосортировке, или блокировать от случайной продажи. Для обеих функций добавили горячие клавиши, которые можно настроить под себя.

Арсенал пополнился автоматическими дробовиками MPS Auto Assault-12 двух поколений. Вдобавок появились новые крепления для сошек, расширяющие возможности модификации оружия, включая винтовки SCAR, G36 и AUG.

Разработчики также поработали над перемещением между локациями — теперь после загрузки персонажи появляются максимально близко к зоне перехода. Среди технических улучшений можно отметить исправление проблем с DLSS на Заводе и различных багов с геометрией и текстурами. А ещё поправили и несколько забавных ошибок — например, теперь боты не будут агрессивно реагировать на игрока, севшего в БТР.

И напоследок приятная мелочь — внутриигровой сезон сменился на осенний, что отлично дополняет атмосферу хэллоуинского события. Правда, полноценная поздняя осень появится чуть позже.