Escape from Tarkov достигла 750 тысяч добавлений в список желаемого в Steam - игра готовится к релизу

Популярный экстракшн-шутер Escape from Tarkov продолжает набирать обороты перед своим релизом 15 ноября. Всего за два месяца игра преодолела отметку в 750 тысяч добавлений в список желаемого на платформе Steam, что подтверждает высокий интерес игроков к предстоящему выходу.

Основатель студии Battlestate Games, Никита Буянов, отметил эту веху в социальных сетях и выразил надежду на достижение следующей цели — одного миллиона «вишлистов». Это достижение стал очередным индикатором огромного ожидания от Escape from Tarkov, который с каждым днем привлекает всё больше внимания со стороны поклонников.

Для игроков, решивших принять участие в бета-тестировании или сделать предзаказ версии 1.0, подготовлены специальные награды, которые можно получить в зависимости от уровня поддержки. Информация о бонусах уже размещена на официальном сайте, а также была продемонстрирована на изображении, которое опубликовала команда разработчиков.

Цена стандартного издания игры на момент релиза составит 1800 рублей, а для тех, кто решит приобрести коллекционное издание, стоимость будет начинаться от 8580 рублей, с учётом текущей скидки 22%.