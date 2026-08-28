Escape from Tarkov готовит большое обновление к концу года: новый босс, новая карта и сразу два оружия

Battlestate Games представила предварительный план развития Escape from Tarkov до конца 2026 года. Разработчики сразу предупреждают, что сроки и состав обновлений еще могут измениться, однако уже сейчас список обещаний выглядит весьма масштабно.

В сентябре игроки получат переработанный Маяк и изменения в заданиях Смотрителя. Октябрь принесет сразу несколько крупных обновлений, включая переработку поведения ИИ и появления ботов в PvE, улучшение переподключения к рейдам, оптимизацию серверов и переход игры на Unity 6. Также запланирован специальный хэллоуинский ивент.

Главное обновление года выйдет в декабре. Вместе со вторым сезоном в Tarkov появится новая локация End of the Line, босс Поводырь, возможность оказывать помощь союзникам после нокдауна, а также анимации зарядки магазинов от первого лица.

Кроме того, разработчики добавят FAMAS и G3, контейнеры с пресетами снаряжения, упрощенную систему GPS и новые возможности кастомизации. Battlestate Games также обещает дополнительные небольшие события по ходу реализации плана.