Escape from Tarkov готовится к "хардкорному вайпу" - в игру могут добавить легендарный AK-50

В Escape from Tarkov снова назревают большие перемены: руководитель Battlestate Games Никита Буянов намекнул на возможное появление в игре настоящего монстра — экспериментального автомата AK-50. Это оружие, способное пробивать любую броню с одного выстрела, может дебютировать в рамках самого сложного вайпа в истории игры.
AK-50 — это не выдумка Battlestate Games. Это реальный проект от популярного оружейного ютубера Брендона Эрреры (The AK Guy), который вот уже 10 лет работает над созданием АК-подобной винтовки под патрон .50 BMG. Буянов уже демонстрировал AK-50 в тестовых сборках, но официально его в игре до сих пор нет.
Тем не менее, недавний пост Никиты в соцсетях вновь подогрел интерес сообщества:
«Уверен, что добавить AK-50 в хардкорный вайп — это будет очень по-хардкорному», — написал он, прикрепив скриншоты мощного оружия.
Новый вайп, по словам разработчиков, станет самым суровым за всю историю Escape from Tarkov. Игроков ждут:
- Полная блокировка Барахолки
- Жесткие ограничения у торговцев
- Закрытие ряда карт
- Усиленный ИИ врагов
- Ограничения в луте и прогрессии
Судя по всему, AK-50 может стать своеобразным «джокером» в этом жестоком обновлении, способным кардинально изменить исход любого боя. Однако пока неизвестно, будет ли оружие доступно всем игрокам или станет эксклюзивом — например, в виде стримерского предмета, как уже было с другими известными контент-мейкерами.
К счастью для игроков, предпочитающих PvE, жесткий вайп не затронет их режим — изменения коснутся лишь PvP-составляющей, где и произойдут самые серьезные перестановки.
Пока Battlestate Games хранит молчание о точной дате обновления, фанаты затаили дыхание в ожидании. Одно ясно: Escape from Tarkov готовится к испытанию, которое проверит даже самых опытных рейдеров.
Ну вон, дельтафорс показала как можно сделать нормально. А тут до сих пор голова-глаз
Угараешь? В новую дельту почти только в Азии щас играют. И причём тут экстракшен-шутер и педулово в духе КоД? Ты бы ещё с СИМС сравнил
что экстракшн-пердулово, что код-пердулово. в код-пердулово людей играет кратно больше, значит, что она лучше и интереснее.
Delta Force
Зрителей: 3,1 тыс (твич), Escape from Tarkov
Зрителей: 11,6 тыс. (твич). Максимумы всегда в Прайм тайм основных регионах. ЕФТ - в США (сейчас там ночь), Дельта в КИтае (сейчас там прайм-тайм). Т.е. Даже НЕ В ПРАЙМ ТАЙМ Тарков в несколько раз популярнее у аудитории. Вывод: ты такую чушь спорол ахахахха
это она с 17 года в бетке до сих пор? вот ведь кормушка
Все писец всем будет от меня 😈 // Алексей Щелоков
Брэндон своего добился // Rainer Konig
Лучше бы он готовился к релизу. А то так и останется в школе раннего доступа.)))
будто бы убрав шильдик раннего доступа что-то измениться
релиз игры это когда она стала доступной у покупке а приписки "ранний доступ" лишь отмазка разрабов после так называемого выхода с раннего доступа ничего же не меняется игроки не получают ровным счетом ничего нового все та же периодичность патчей одно дело если бы в раннем доступе было условно доступно 30% игры а с релизным патчем получали те недостающие 70% игры но нет
Уважаемый Никита Буянов, а что если попробовать убрать с игры плашку "бетатест"?
Полуавтоматическая винтовка. // Андрей Демьянов