Escape from Tarkov готовится к "хардкорному вайпу" - в игру могут добавить легендарный AK-50

В Escape from Tarkov снова назревают большие перемены: руководитель Battlestate Games Никита Буянов намекнул на возможное появление в игре настоящего монстра — экспериментального автомата AK-50. Это оружие, способное пробивать любую броню с одного выстрела, может дебютировать в рамках самого сложного вайпа в истории игры.

AK-50 — это не выдумка Battlestate Games. Это реальный проект от популярного оружейного ютубера Брендона Эрреры (The AK Guy), который вот уже 10 лет работает над созданием АК-подобной винтовки под патрон .50 BMG. Буянов уже демонстрировал AK-50 в тестовых сборках, но официально его в игре до сих пор нет.

Тем не менее, недавний пост Никиты в соцсетях вновь подогрел интерес сообщества:

«Уверен, что добавить AK-50 в хардкорный вайп — это будет очень по-хардкорному», — написал он, прикрепив скриншоты мощного оружия.

Новый вайп, по словам разработчиков, станет самым суровым за всю историю Escape from Tarkov. Игроков ждут:

Полная блокировка Барахолки

Жесткие ограничения у торговцев

Закрытие ряда карт

Усиленный ИИ врагов

Ограничения в луте и прогрессии

Судя по всему, AK-50 может стать своеобразным «джокером» в этом жестоком обновлении, способным кардинально изменить исход любого боя. Однако пока неизвестно, будет ли оружие доступно всем игрокам или станет эксклюзивом — например, в виде стримерского предмета, как уже было с другими известными контент-мейкерами.

К счастью для игроков, предпочитающих PvE, жесткий вайп не затронет их режим — изменения коснутся лишь PvP-составляющей, где и произойдут самые серьезные перестановки.

Пока Battlestate Games хранит молчание о точной дате обновления, фанаты затаили дыхание в ожидании. Одно ясно: Escape from Tarkov готовится к испытанию, которое проверит даже самых опытных рейдеров.