Escape from Tarkov готовится к кроссоверу с пародийной Escape from Duckov

Разработчики Escape from Tarkov приготовили для игроков неожиданный сюрприз — кроссовер с пародийным шутером Escape from Duckov. В социальных сетях студия опубликовала изображение персонажа в охотничьем снаряжении с ружьем и мишенью в виде утки. Подпись к посту гласит: «Скоро начнется дикая охота», предлагая игрокам выбрать: стрелять в пернатых или самим стать добычей.

Похоже, это подтверждение сотрудничества с юмористической версией игры, которая уже в январе 2026 года намекала на коллаборацию. Идея пришлась по вкусу далеко не всем: часть сообщества считает, что подобные кроссоверы могут нарушить серьёзный тон хардкорного шутера, в то время как другие рады разбавить геймплей шуточными событиями.

Ранее глава Battlestate Games Никита Буянов призвал фанатов предлагать собственные идеи для коллабораций, что, возможно, повлияло на выбор этого необычного события.