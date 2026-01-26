Escape from Tarkov готовится к кроссоверу с пародийной Escape from Duckov

Разработчики Escape from Tarkov приготовили для игроков неожиданный сюрприз — кроссовер с пародийным шутером Escape from Duckov. В социальных сетях студия опубликовала изображение персонажа в охотничьем снаряжении с ружьем и мишенью в виде утки. Подпись к посту гласит: «Скоро начнется дикая охота», предлагая игрокам выбрать: стрелять в пернатых или самим стать добычей.
Похоже, это подтверждение сотрудничества с юмористической версией игры, которая уже в январе 2026 года намекала на коллаборацию. Идея пришлась по вкусу далеко не всем: часть сообщества считает, что подобные кроссоверы могут нарушить серьёзный тон хардкорного шутера, в то время как другие рады разбавить геймплей шуточными событиями.
Ранее глава Battlestate Games Никита Буянов призвал фанатов предлагать собственные идеи для коллабораций, что, возможно, повлияло на выбор этого необычного события.
Тоже в клоунаду ушли // Александр Королёв
бл, у вас куча технических проблем, какие коллаборации, займитесь игрой клоуны
10 лет альфа теста, и такие отзывы в стим. Это просто самый последний отзыв xD
Симулятор инвентаря и загрузок. Пусть в том же ключе развиваются, поржать над комментариями купивших это, особое удовольствие!🤣