Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 577 оценок

Escape from Tarkov готовится к зиме - объявлено крупное сезонное обновление и новые сюжетные квесты

Никита Буянов, геймдиректор Battlestate Games, подвёл итоги первой недели после полноценного релиза Escape from Tarkov, состоявшегося 15 ноября. По его словам, этот период стал настоящим «стресс-тестом» как для серверов, так и для самой команды разработчиков. Тем не менее реакция игроков на релизную версию проекта оказалась крайне положительной, что значительно поддержало студию.

В ближайшие два месяца команда сосредоточится на «расстановке приоритетов», исправлении ошибок и доработке ключевых механик. Однако Буянов отметил, что фанатов ждёт и новый контент. В Таркове наступит полноценная зима — с изменённым окружением, тематическими событиями и свежей порцией сюжетных квестов, которые расширят историю мира игры.

Кроме того, спустя некоторое время разработчики представят сезонного персонажа и совершенно новую систему сезонов. Подробности этих нововведений обещают раскрыть на традиционной новогодней трансляции TarkovTV, которая состоится в декабре.

Тем временем Escape from Tarkov продолжает получать оперативные обновления. За последнюю неделю разработчики уже исправили баг с телепортацией ботов и добавили поддержку обновлённой версии DLSS. Сегодня вышел очередной патч — полный список изменений ожидается позже.

Krytaga

"Тем не менее реакция игроков на релизную версию проекта оказалась крайне положительной, что значительно поддержало студию."

Отзывы в Стим 33 % положительных. Что ж тогда для них отрицательные....

2
Raees786

1 положительный это значит всем понравилось 0 положительных тоже понравилось просто мискликнули

Пользователь ВКонтакте

Надеюсь к этому времени у них сервера заработают нормально // Дмитрий Бабин

1
Deep Sea

Помню пост в офф группе ВК 500к виш листов в стиме, а онлайн на уровне 40 тысяч, что-то не сходится.