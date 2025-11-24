Escape from Tarkov готовится к зиме - объявлено крупное сезонное обновление и новые сюжетные квесты

Никита Буянов, геймдиректор Battlestate Games, подвёл итоги первой недели после полноценного релиза Escape from Tarkov, состоявшегося 15 ноября. По его словам, этот период стал настоящим «стресс-тестом» как для серверов, так и для самой команды разработчиков. Тем не менее реакция игроков на релизную версию проекта оказалась крайне положительной, что значительно поддержало студию.

В ближайшие два месяца команда сосредоточится на «расстановке приоритетов», исправлении ошибок и доработке ключевых механик. Однако Буянов отметил, что фанатов ждёт и новый контент. В Таркове наступит полноценная зима — с изменённым окружением, тематическими событиями и свежей порцией сюжетных квестов, которые расширят историю мира игры.

Кроме того, спустя некоторое время разработчики представят сезонного персонажа и совершенно новую систему сезонов. Подробности этих нововведений обещают раскрыть на традиционной новогодней трансляции TarkovTV, которая состоится в декабре.

Тем временем Escape from Tarkov продолжает получать оперативные обновления. За последнюю неделю разработчики уже исправили баг с телепортацией ботов и добавили поддержку обновлённой версии DLSS. Сегодня вышел очередной патч — полный список изменений ожидается позже.