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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 347 оценок

Escape from Tarkov и Arena появятся в Steam - официальное подтверждение от Никиты Буянова

IKarasik IKarasik

Глава Battlestate Games Никита Буянов на стриме подтвердил, что Escape from Tarkov и его отдельный режим Arena выйдут в Steam. Точные сроки релиза пока не названы, но это уже не слухи, а официальная информация.

При этом выход Arena в Epic Games Store уже назначен на 10 апреля. Есть вероятность, что к этому событию студия подготовила боевой пропуск, ведь ранее разработчики обещали его запуск именно в апреле.

Появление обеих игр в Steam станет важным шагом для Battlestate Games, поскольку многим игрокам удобнее использовать популярный магазин Valve. Однако пока неизвестно, будет ли Tarkov в Steam продаваться в том же формате, что и на официальном сайте разработчиков, или же нас ждут какие-то изменения.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Комментарий удален
Tom[Cat]

Это информация еще со старта проекта, релизная версия выйдет в стиме.

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Kitsu-NeshKaa

Шутку с прошлого года решили запостить?
Гениально.

0
Veidrd1968

Да кому она нужна в стиме

0