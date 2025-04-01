Escape from Tarkov и Arena появятся в Steam - официальное подтверждение от Никиты Буянова

Глава Battlestate Games Никита Буянов на стриме подтвердил, что Escape from Tarkov и его отдельный режим Arena выйдут в Steam. Точные сроки релиза пока не названы, но это уже не слухи, а официальная информация.

При этом выход Arena в Epic Games Store уже назначен на 10 апреля. Есть вероятность, что к этому событию студия подготовила боевой пропуск, ведь ранее разработчики обещали его запуск именно в апреле.

Появление обеих игр в Steam станет важным шагом для Battlestate Games, поскольку многим игрокам удобнее использовать популярный магазин Valve. Однако пока неизвестно, будет ли Tarkov в Steam продаваться в том же формате, что и на официальном сайте разработчиков, или же нас ждут какие-то изменения.