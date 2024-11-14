Escape from Tarkov и EFT: Arena получат новую систему подбора игроков

Компания Battlestate Games анонсировала тестирование новой системы подбора игроков в Escape from Tarkov и EFT: Arena, целью которой является улучшение качества жизни пользователей. Тестирование проходит на сервере ETS, который является ограниченной тестовой средой раннего доступа.

Система подбора в Escape from Tarkov давно вызывает нарекания у игроков. Проблемы, такие как долгие очереди во время вайпов, достигающие 10-15 минут, случайные отключения и сбои при подсоединении, стали частыми жалобами сообщества. Особенно обсуждаемыми стали баги с «Скав-рейдами», когда игроки сталкивались с бесконечными экранами загрузки.

Новая система призвана сократить время поиска рейда, уменьшить количество ошибок и ускорить установление связи с другими игроками, что важно для повышения удобства. Также будет улучшено время загрузки карты и пула лута, что позволит значительно ускорить вход в рейд, особенно для тех, кто предпочитает PvE-сессии, где время ожидания всего 20-30 секунд.