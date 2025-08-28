Escape from Tarkov обновился: боты получили старое снаряжение, торговцы изменили цены

Разработчики Escape from Tarkov выпустили новый патч с рядом изменений баланса, который внес корректировки в снаряжение ботов и стоимость товаров у торговца Рефа.

В обновлении уменьшено количество предметов, необходимых для выполнения заданий «Обновка. Часть 1» и «Обновка. Часть 2», а снаряжение ИИ ботов вернули к уровню, существовавшему до хардкорного вайпа. Кроме того, разработчики скорректировали время производства биткоина в модуле Убежища, улучшая баланс игрового процесса.

Игроки уже оставили комментарии с просьбами обратить внимание на слишком сильных ботов, которые простреливают препятствия, а также на проблемы с вылетами игры. Разработчики традиционно собирают обратную связь, чтобы устранять недочеты в будущих обновлениях.

Напомним, что 20 августа вышел крупный патч 0.16.9.0, синхронизировавший Arena и PvE Zone и добавивший множество изменений баланса и производительности. Позже для него был выпущен хотфикс с исправлением ошибок.

Полноценный релиз Escape from Tarkov намечен на 15 ноября, и сообщество активно следит за обновлениями, чтобы подготовиться к выходу игры с улучшенной механикой и балансом.