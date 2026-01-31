Escape from Tarkov официально анонсировала первый кроссовер - с пародийной Escape from Duckov

Battlestate Games подтвердила первый в истории Escape from Tarkov крупный кроссовер с другой игрой. Студия объявила о сотрудничестве с разработчиками сатирического экстракшн-шутера Escape from Duckov, опубликовав в соцсетях пост с логотипом события Escape from Tarkov x Escape from Duckov. Детали коллаборации пока держатся в секрете, но разработчики пообещали, что ждать осталось недолго.

Намеки на совместное событие появлялись на протяжении нескольких недель — тизеры публиковали как Battlestate Games, так и Team Soda, авторы Duckov. Теперь стало ясно, что это был не просто розыгрыш.

Escape from Duckov вышла чуть больше года назад и изначально воспринималась как шуточная версия Tarkov: суровый экстракшн-геймплей, но с утками вместо бойцов. Несмотря на ироничный тон, игра собрала заметную аудиторию и предложила вполне серьёзные механики — модификацию оружия, торговцев, несколько карт, систему убежища и квесты.

Пока неизвестно, что именно появится в Escape from Tarkov в рамках кроссовера, однако сообщество уже активно строит теории. Игроки предполагают появление «уток» на картах Tarkov или необычные косметические элементы, связанные с Duckov.

При этом со стороны Escape from Duckov часть планов уже раскрыта. Разработчики подтвердили, что коллаборация стартует 10 февраля и принесёт в игру новый уровень, тематический ивент и переосмысленных боссов Tarkov — в характерном «утином» стиле.