Escape from Tarkov официально выйдет из раннего доступа в 2025 году

Спустя почти десять лет после начала разработки, Escape from Tarkov наконец-то приближается к своему полноценному релизу. Обновлённую дорожную карту представил руководитель Battlestate Games Никита Буянов в свежем выпуске Tarkov TV.

По его словам, версия 1.0 станет окончательным выходом проекта из стадии бета-тестирования. Разработчики нацелены выпустить релиз уже в 2025 году — ориентировочно летом или осенью. До этого момента планируется внедрение четырёх крупных патчей, которые должны подготовить игру к финальной версии.

Escape from Tarkov считается одной из самых влиятельных и популярных игр в жанре хардкорных PvPvE-шутеров, и её полная версия ждёт сообщество уже много лет.