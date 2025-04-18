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Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 364 оценки

Escape from Tarkov официально выйдет из раннего доступа в 2025 году

IKarasik IKarasik

Спустя почти десять лет после начала разработки, Escape from Tarkov наконец-то приближается к своему полноценному релизу. Обновлённую дорожную карту представил руководитель Battlestate Games Никита Буянов в свежем выпуске Tarkov TV.

По его словам, версия 1.0 станет окончательным выходом проекта из стадии бета-тестирования. Разработчики нацелены выпустить релиз уже в 2025 году — ориентировочно летом или осенью. До этого момента планируется внедрение четырёх крупных патчей, которые должны подготовить игру к финальной версии.

Escape from Tarkov считается одной из самых влиятельных и популярных игр в жанре хардкорных PvPvE-шутеров, и её полная версия ждёт сообщество уже много лет.

17
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Большая Флейта

На это раз уж точно, ага) Хотя этой кривой подделке никакой релиз не поможет

12
ТретийЭшелон

Иди дальше играй генщин мужские игры оставь мужикам

3
Большая Флейта ТретийЭшелон

Ох уж эти мужские игрули с загрузкой в рейд по 15 минут потому что пельменыч не в состоянии сделать что-то играбельное

Tiger Goose

Мешок с херами будет в комплекте физического издания?

7
romylq

Лучше. Будет 2 мешка!

1
DorianFox

Escape from Tarkov все это время был в раннем доступе? Оо

1
Glukinc

Ну наконец то вернусь, ибо вайпы уже чутка задолбали. А в PvE уже и делать нечего(

1
BoomGoTinko

Ну наконец-то , друг уже много лет играет , а я не стал , ждал релиза , чтобы не портить впечатление . В шоке что дождался , я думал пожизненная бета будит )

1
Just_Deus

И половины не сделали из того что обещали.

Tom[Cat]

Писали что релизный патч будет иметь много новых механик и компанию. Нужно судить на релизе, но опен ворлда теперь точно не будет.

wasp00000

Десять лет в раннем доступе - это сильно!