Escape from Tarkov официально выйдет из раннего доступа в 2025 году

Спустя почти десять лет после начала разработки, Escape from Tarkov наконец-то приближается к своему полноценному релизу. Обновлённую дорожную карту представил руководитель Battlestate Games Никита Буянов в свежем выпуске Tarkov TV.
По его словам, версия 1.0 станет окончательным выходом проекта из стадии бета-тестирования. Разработчики нацелены выпустить релиз уже в 2025 году — ориентировочно летом или осенью. До этого момента планируется внедрение четырёх крупных патчей, которые должны подготовить игру к финальной версии.
Escape from Tarkov считается одной из самых влиятельных и популярных игр в жанре хардкорных PvPvE-шутеров, и её полная версия ждёт сообщество уже много лет.
На это раз уж точно, ага) Хотя этой кривой подделке никакой релиз не поможет
Иди дальше играй генщин мужские игры оставь мужикам
Ох уж эти мужские игрули с загрузкой в рейд по 15 минут потому что пельменыч не в состоянии сделать что-то играбельное
Мешок с херами будет в комплекте физического издания?
Лучше. Будет 2 мешка!
Escape from Tarkov все это время был в раннем доступе? Оо
Ну наконец то вернусь, ибо вайпы уже чутка задолбали. А в PvE уже и делать нечего(
Ну наконец-то , друг уже много лет играет , а я не стал , ждал релиза , чтобы не портить впечатление . В шоке что дождался , я думал пожизненная бета будит )
И половины не сделали из того что обещали.
Писали что релизный патч будет иметь много новых механик и компанию. Нужно судить на релизе, но опен ворлда теперь точно не будет.
Десять лет в раннем доступе - это сильно!