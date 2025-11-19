Escape From Tarkov оказалась на седьмом месте в чарте продаж Steam за прошлую неделю

Valve представила свежий рейтинг продаж в Steam за период с 11 по 18 ноября 2025 года. Полный список с учетом условно-бесплатных игр доступен вот здесь. Рейтинг составлен не по количеству проданных копий, а по сумме полученного дохода и в данной статье мы рассмотрим лишь платные проекты.

На этой неделе рейтинг платных игр Steam вновь возглавил шутер ARC Raiders, удерживая лидерство уже третью неделю подряд. Игроки продолжают активно приобретать проект, что подтверждает стабильную популярность динамичных экшенов на рынке.

На втором месте неожиданно оказалась стратегическая новинка Anno 117: Pax Romana, экономическая игра про Римскую империю, которая потеснила несколько громких релизов и даже заняла место выше Call of Duty: Black Ops 7. Шутер от Activision, несмотря на силу бренда, смог добраться лишь до третьей позиции в топе платных игр.

Следом за ними расположились портативный PC Steam Deck и шутер Battlefield 6, замкнув пятёрку лидеров. Среди новинок недели стоит отметить и Escape from Tarkov от Battlestate Games, который уверенно попал в топ-10 самых продаваемых игр за последние семь дней.

Не теряет своей актуальности и интерактивное кино — Dispatch от AdHoc Studio продолжает держаться в топ-10 уже четыре недели подряд, подтверждая эффективность серийной модели распространения. Игра вышла 22 октября и продолжает радовать аудиторию увлекательным повествованием и нестандартным геймплеем.

Итак, на этой неделе Steam продемонстрировал, что динамичные шутеры, глубокие стратегии и интересные интерактивные проекты способны делить внимание игроков, формируя разношерстный топ продаж.