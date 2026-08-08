Escape from Tarkov оказался единственным крупным extraction-шутером с ростом онлайна

Жанр extraction-шутеров, который ещё недавно считался одним из главных трендов игровой индустрии, постепенно теряет обороты. Многие проекты столкнулись с заметным падением онлайна всего через несколько месяцев после релиза, однако Escape from Tarkov пока развивается по совершенно другому сценарию.

По данным Steam, большинство крупных представителей жанра сейчас значительно уступают собственным пиковым показателям. Marathon за последние три месяца достигал 40 тысяч одновременных игроков, но за последние сутки его максимум составил около 5 тысяч. ARC Raiders, который в мае собирал до 110 тысяч игроков, сейчас находится примерно на отметке 33 тысяч. У новых проектов вроде Mistfall Hunter ситуация похожая: после сильного старта аудитория начала быстро сокращаться.

На этом фоне Тарков выглядит исключением. За последние три месяца игра демонстрирует преимущественно стабильный рост, а после выхода крупного обновления 1.1.0.0 её онлайн поднялся ещё выше. Среди крупных специализированных extraction-шутеров у проекта Battlestate Games сейчас один из лучших показателей.

Помогает игре и большое количество будущего контента. Разработчики готовят консольную версию, отдельную игру для ПК, новые сезоны и вайпы, переработку Маяка, дополнительное оружие и крупное расширение Scav Life.

При этом у Tarkov уже сформировалась крайне преданная аудитория, которая поддерживает игру даже во время не самых удачных периодов. На фоне общего спада интереса к extraction-шутерам это становится главным преимуществом проекта.