Battlestate Games готовит масштабную техническую модернизацию Escape from Tarkov. Во второй половине ноября шутер получит обновление 1.3.5.0, главным нововведением которого станет переход на Unity 6. Разработчики рассчитывают, что это положит начало устранению давних проблем с производительностью, загрузками и сетевой стабильностью.

Первый этап улучшений затронет повседневный игровой процесс. Благодаря переработке системы ресурсов и одновременному подключению к серверу во время загрузки локации рейды должны начинаться быстрее. После завершения вылазки клиент также станет эффективнее освобождать оперативную память, что должно положительно сказаться на работе игры при длительных игровых сессиях.

Отдельное внимание Battlestate Games уделила серверной части. Оптимизация инфраструктуры призвана повысить стабильность соединения, улучшить регистрацию попаданий и сократить потери пакетов. Кроме того, разработчики обещают сделать изображение более плавным как непосредственно во время рейдов, так и в Убежище.

Ещё одно полезное изменение касается переподключения. Если игрок потеряет связь с сервером посреди вылазки, ему больше не придётся возвращаться в главное меню и заново загружать карту. Восстановить соединение можно будет непосредственно из матча. Улучшения также затронут обработку сетевых ошибок за пределами рейдов.

Однако переход на Unity 6 — лишь начало более масштабных изменений. В будущем разработчики планируют внедрить полноценную поддержку DirectX 12, NVIDIA Reflex, DLSS Frame Generation и Multi Frame Generation, а также обновить систему растительности. Кроме того, команда работает над интеграцией FSR 4, которую рассчитывает добавить до конца 2026 года.

Важно учитывать, что большинство перечисленных графических нововведений не войдёт в ноябрьское обновление и появится позднее. Поэтому патч 1.3.5.0 пока не стоит воспринимать как окончательное решение всех технических проблем Escape from Tarkov. Тем не менее переход на новую версию движка и комплексная работа над сетевой инфраструктурой выглядят одним из наиболее значимых этапов модернизации шутера за последнее время.