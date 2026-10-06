Escape from Tarkov получила крупнейшее обновление PvE - в игре наконец появилась система престижа

Battlestate Games выпустила обновление 1.2.0.0 для Escape from Tarkov, которое в первую очередь перерабатывает PvE-режим. Патч значительно меняет поведение ИИ-бойцов, систему добычи и прогрессии, а также добавляет долгожданную механику престижа.

Одним из главных изменений стала новая модель поведения ИИ-ЧВК. Бойцы USEC и BEAR теперь гораздо чаще могут объединяться и сохранять нейтралитет друг к другу. В некоторых случаях ИИ-ЧВК также не будет атаковать игрока первым, пока тот сам не приблизится или не откроет огонь. При этом бойцы чаще вступают в сражения со скавами и боссами.

Разработчики также переработали количество и точки появления ЧВК. Уровень противников теперь сильнее зависит от конкретной локации, поэтому игроки не должны больше встречать условного бойца третьего уровня в Лаборатории. Снаряжение, оружие и сложность ИИ-ЧВК теперь напрямую зависят от уровня и фракции персонажа.

Система добычи также получила серьёзные изменения. Слабые ЧВК используют более доступное снаряжение и представляют меньшую угрозу, тогда как высокоуровневые противники получают более мощное оружие и экипировку. Таким образом, качество лута теперь лучше соответствует уровню самого противника.

Главным нововведением для ветеранов PvE стала система Престижа. Перейти на новый уровень престижа можно после выполнения ряда требований: достижения высокого уровня персонажа, прохождения определённых заданий и основной сюжетной линии, строительства необходимых зон убежища, накопления определённой суммы денег и предметов, а также прокачки навыков. В PvE первая ступень престижа будет немного проще, чем в PvP, а награды могут оказаться более выгодными.

В PvE также появилась возможность покупать рубли за реальные деньги. Эта функция доступна только в PvE-режиме, тогда как в PvP подобной системы нет. Кроме того, обновление добавило программу EXFIL Brothers, в рамках которой опытные игроки смогут помогать новичкам осваиваться в Escape from Tarkov и получать за это награды.

Патч 1.2.0.0 также внёс изменения в карты Таможня, Развязка и Берег. На локациях появились новые места с добычей, контейнеры теперь гарантированно содержат лут, были добавлены новые выходы и ключи, а некоторые участки получили дополнительные изменения баланса. Разработчики отдельно переработали звуковое оформление Берега.

Помимо нового контента, Battlestate Games исправила большое количество технических проблем. В частности, улучшена синхронизация положения игроков, устранены некоторые проблемы с ботами, коллизиями, освещением, загрузкой PvE-рейдов, переходами между локациями и отображением интерфейса. Обновление 1.2.0.0 стало одним из крупнейших изменений именно для PvE-части Escape from Tarkov и заметно расширило возможности режима для игроков, предпочитающих не участвовать в постоянных PvP-сражениях.