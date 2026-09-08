Escape from Tarkov получила крупный патч 1.1.5.0 - Маяк полностью переработали

Battlestate Games выпустила обновление 1.1.5.0 для Escape from Tarkov. Главным изменением стала масштабная переработка локации Маяк: разработчики изменили расположение противников, убрали мины, добавили новые маршруты и пересмотрели систему лута.

Бойцы Отступников теперь находятся не на водоочистной станции, а в горных шале. На территории станции больше нет стационарного оружия, а все наземные мины были убраны. Открытые участки вдоль главной дороги также переработали — там появилось больше укрытий и дополнительных путей для передвижения.

На Маяке появился переход на Ледокол, а у причала возле водных коттеджей остался ховеркрафт. В горах добавили подземные проходы, которые позволяют быстрее добираться до точек выхода в южной части локации. Помеченную комнату перенесли с полуострова Смотрителя Маяка.

Изменился и БТР: теперь бронетранспортёр патрулирует весь Маяк, используя несколько вариантов маршрута. Он может проезжать как возле моста на полуостров, так и в районе водоочистной станции. Кроме того, по локации появились тайники отступников с оставленным снаряжением.

Отдельно разработчики переработали доступ к Смотрителю Маяка. Для начала его сюжетной цепочки теперь необходимо открыть доступ к Маяку через линию заданий «Тур», получить третий уровень лояльности у всех торговцев, кроме Скупщика и Рефа, иметь минимум 2.0 репутации у Скупщика и поговорить с Механиком о возможности сотрудничества с Смотрителем Маяка.

Задания Смотрителя Маяка также были переработаны с учётом отзывов игроков. Помимо этого, разработчики обновили побочные задания на Маяке и добавили временную цепочку, которая объясняет изменения, произошедшие на локации.

Патч затронул не только Маяк. Разработчики скорректировали получение опыта за переходы между локациями, награды за некоторых противников на Ледоколе и в Лабиринте, цены на евро и доллары, а также характеристики нескольких предметов.

Обновление также содержит большое количество исправлений. Battlestate Games устранила проблемы с сохранёнными пресетами оружия, регистрацией попаданий, перезарядкой, загрузкой рейдов, работой ботов, Режим зрителя и различными элементами интерфейса.