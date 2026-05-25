Escape from Tarkov получила обновление "Ледокол" с новой PvE-локацией

Battlestate Games выпустила для Escape from Tarkov обновление 1.0.5 под названием «Ледокол». Главным нововведением стала отдельная PvE-локация — огромный атомный ледокол, застрявший внутри блокады Таркова.

Новая карта предназначена для одиночного прохождения или кооператива на трёх человек. Случайных игроков на локации не будет — отправиться туда можно только самому или со своей группой.

Сюжет обновления посвящён загадочному кораблю «Парадигм Шиппинг». Игрокам предстоит выяснить, как ледокол оказался в зоне блокады, что произошло с экипажем и кто стоит за происходящими событиями.

Вместе с новой локацией разработчики добавили босса, оружие и дополнительные механики. В игре также появился улучшенный интерфейс подсказок, который помогает ориентироваться во время выполнения заданий и поиска нужных предметов.

Кроме контентных нововведений, патч включает исправления ошибок и оптимизацию. Авторы устранили проблемы с утечками памяти, улучшили производительность системы анимаций и исправили ряд багов, связанных с интерфейсом, заданиями и стабильностью клиента.