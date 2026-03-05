Escape from Tarkov получила поддержку DLSS 4.5

Разработчики Escape from Tarkov выпустили крупное обновление 1.0.2.5, которое заметно ускоряет игру и вносит изменения в баланс оружия.

Главное новшество — ускоренный запуск рейдов и клиента, а также ускоренная загрузка меню и финальной статистики после рейда. Теперь игроки смогут тратить меньше времени на ожидание и быстрее возвращаться в действие. Кроме того, в Терминале появился постоянный таймер отбытия “Зубра”, чтобы не пропустить момент эвакуации.

Технологические улучшения не ограничились оптимизациями: игра получила поддержку DLSS 4.5 с новыми пресетами, что должно заметно повысить производительность и качество графики.

Разработчики также переработали параметры модулей оружия: дульные устройства и глушители стали более сбалансированными, магазины получили мягче штрафы к эргономике и скорости перезарядки, а разброс характеристик рукояток и прикладов уменьшен. По словам Battlestate Games, это позволит игрокам собирать оружие не только исходя из эффективности, но и по эстетике.

Наконец, исправлено множество багов: от зависаний диалогов и проблем с квестами до ошибок отображения опыта и звуков. Обновление делает игру более плавной и удобной, сохранив сложность и хардкорный дух Escape from Tarkov.