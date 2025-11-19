Escape from Tarkov получила техническое обновление и готовит компенсации игрокам за проблемы на релизе

Студия Battlestate Games выпустила новое техническое обновление для Escape from Tarkov, направленное на улучшение стабильности и повышение производительности. Игрокам уже доступен патч, и разработчики рекомендуют установить его перед входом в игру.
Одним из ключевых изменений стало исправление ошибки, из-за которой качество текстур отображалось неправильно при активированной настройке «режим сниженного разрешения текстур на Улицах Таркова». Проблема проявлялась после посещения раздела с торговцами.
Также была обновлена версия DLSS. Разработчики уточнили, что изменение пресета технологии в некоторых случаях помогает исправить артефакты прицельных сеток в оптических прицелах, что ранее вызывало недовольство части игроков.
Параллельно Battlestate Games объявила о начале массовой раздачи компенсаций тем, кто столкнулся с техническими трудностями во время релиза Escape from Tarkov. Как сообщили разработчики, все игроки, независимо от выбранной фракции, получат наборы одежды ЧВК — BEAR Classic и USEC Night Patrol. Если костюмы уже приобретены, владельцам начислят альтернативную внутриигровую награду.
Battlestate Games продолжает работать над устранением ошибок и улучшением игрового процесса, обещая дальнейшие патчи и корректировки.
ну не надо так радикально,но они обосрались,это факт
Унылейшый симулятор беготни и загрузок.Псевдо-хардкор это когда перс постоянно хочет есть, пить, спать, сpaть, словно младенец.Система вайпа это вообще комедия без которой люди не играли бы в этой 9 лет - представьте что как в какой нибудь шутане с открытым миром вам бы удаляли сейв раз в полгода.Как этот кусок технодемки стал популярным до сих пор непонятно
Так этим самым компенсации не нужны. Они ж только рады. Если что, ещё по копии купят
