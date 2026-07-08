Escape from Tarkov получила Центр расширений - теперь часть контента можно открывать за найденную в рейдах валюту

Battlestate Games выпустила обновление для Escape from Tarkov, добавив в игру Центр расширений. Новый раздел объединяет дополнительный контент, который раньше требовал отдельных покупок, включая расширение тайника, косметические предметы и доступ к PvE-режиму.

Главным элементом системы стали TarCoins — новая внутриигровая валюта, которую игроки теперь могут использовать для получения различных улучшений. Монеты можно находить во время рейдов, особенно в закрытых зонах с ценным лутом, а затем тратить в Центре расширений.

При этом Battlestate Games оставила возможность покупать TarCoins за реальные деньги. Чем больше набор валюты приобретает игрок, тем выгоднее становится цена, что соответствует привычной модели микротранзакций.

Разработчики подчеркивают, что Центр расширений не является обязательным элементом игры. Игроки, которые не будут пользоваться новой системой, не получат серьезного недостатка в PvP — это лишь дополнительный способ получить новые возможности и косметику.

Нововведение стало еще одним этапом развития Escape from Tarkov, добавив альтернативный путь доступа к дополнительному контенту без прямой покупки за реальные деньги.