Escape from Tarkov получит четыре концовки, но лишь немногие доберутся до лучшей

Escape from Tarkov готовится к важнейшему этапу своей истории — 15 ноября игра наконец-то выйдет из беты, в которой находилась долгие восемь лет. Версия 1.0 принесёт новый контент, свежую карту и, главное, возможность действительно сбежать из Таркова.

На Tokyo Game Show 2025 глава Battlestate Games Никита Буянов раскрыл новые детали сюжетного режима. По его словам, кампания предложит игрокам четыре варианта финала, однако только примерно 20% аудитории увидит «лучшую концовку» — самую сложную и требовательную по условиям.

Буянов также уточнил, что в игре будут два типа персонажей:

сезонные, которые следуют системе вайпов;

постоянные, прогресс которых сохраняется бесконечно.

Это решение должно расширить возможности для игроков с разным стилем игры и сделать проект более гибким.

Запуск 1.0 не станет концом развития. Разработчики уже готовят как минимум пять лет дополнительного контента: новые карты, события и временные режимы. Кроме того, Escape from Tarkov впервые появится в Steam, выйдя за пределы фирменного лаунчера Battlestate.

Так что для самых преданных фанатов настоящий побег из Таркова станет не просто концовкой кампании, а кульминацией многолетнего пути.