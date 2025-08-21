ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 433 оценки

Escape from Tarkov получит полноценный релиз 15 ноября 2025 года

IKarasik IKarasik

Разработчики Escape from Tarkov официально подтвердили дату полноценного релиза игры, которая провела в раннем доступе почти 8 лет. В честь этого события был показан новый тизер.

После столь долгого ожидания сообщество фанатов с нетерпением ждет возможности погрузиться в полноценный игровой опыт, который объединит все наработки раннего доступа. Точная информация о дополнительных нововведениях и обновлениях пока держится в секрете.

Релиз назначен на 15 ноября 2025 года.

9
11
Комментарии: 11
Real Slim Shady

Никитка Буянов красава

3
Costollom

Наконец-то можно будет сбежать из Таркова?

2
Дима Лаврухин

Бабла заработали, игру закрываем гудбай)

1
211186

А ниче же не поменяется. В чем прикол?

1
Merelone
Revan 1

Круто, вперёд, Никитос и БСГ.

JustA_NiceGuy

Выходит в релиз когда никому уже не нужна?

Пользователь ВКонтакте

ого... как раз в отпуск пойду) // Вэка Борг

Dante1555

НАКОНЕЦ-ТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

BbIBEPT94

как раз отдохнул в этом вайпе, что б на релиз посмотреть

