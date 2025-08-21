Escape from Tarkov получит полноценный релиз 15 ноября 2025 года

Разработчики Escape from Tarkov официально подтвердили дату полноценного релиза игры, которая провела в раннем доступе почти 8 лет. В честь этого события был показан новый тизер.
После столь долгого ожидания сообщество фанатов с нетерпением ждет возможности погрузиться в полноценный игровой опыт, который объединит все наработки раннего доступа. Точная информация о дополнительных нововведениях и обновлениях пока держится в секрете.
Релиз назначен на 15 ноября 2025 года.
