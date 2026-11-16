Escape from Tarkov присоединилась к ажиотажу вокруг GTA 6: игрокам предлагают две тематические футболки за Twitch Drops

Battlestate Games решила воспользоваться ажиотажем вокруг предстоящего выхода Grand Theft Auto VI и объявила о новой кампании Twitch Drops для Escape from Tarkov. Игроки смогут получить эксклюзивные косметические предметы и внутриигровые контейнеры с наградами за просмотр трансляций. Акция стартовала 16 ноября и продлится до 23 ноября 2026 года.

Однако для получения всех наград, включая новые предметы одежды, потребуется провести за просмотром трансляций в общей сложности 10 часов. Дополнительная сложность заключается в том, что определённые награды будут доступны только в конкретные дни.

GTA 6 добралась до Escape from Tarkov.

Разработчики опубликовали сообщение, в котором с юмором обыграли атмосферу GTA 6. По их словам, сейчас весь мир буквально сходит с ума по пальмам, неоновым огням и солнечным побережьям. И хотя в Таркове пальмы практически не встречаются, Battlestate Games нашла способ добавить в суровый шутер немного курортного настроения.

Главными наградами новой кампании станут две уникальные футболки для бойцов ЧВК — USEC Hangover Avenger и BEAR Cocktail Criminal. Получить их можно за просмотр трансляций Escape from Tarkov на Twitch до 23 ноября, однако доступность предметов будет меняться в зависимости от дня.

Футболка USEC Hangover Avenger будет доступна 16, 18, 20 и 22 ноября, тогда как BEAR Cocktail Criminal можно получить 17, 19 и 21 ноября. Каждый из этих предметов станет заключительной наградой соответствующего дня, поэтому желающим собрать обе футболки придётся учитывать расписание акции.

Помимо тематической одежды, зрители смогут заработать внутриигровые контейнеры с различными предметами. Подобные награды обычно включают эксклюзивное снаряжение, ценную добычу, высококачественные боеприпасы и другие полезные вещи.

Таким образом, Battlestate Games решила присоединиться к всеобщему интересу вокруг GTA 6, предложив поклонникам Escape from Tarkov собственные тематические награды в преддверии выхода игры Rockstar Games.