Escape from Tarkov сегодня получит кроссовер с Escape from Duckov

Battlestate Games выпустит крупное обновление 1.0.2 для Escape from Tarkov сегодня, 10 февраля, в котором появится долгожданный кроссовер с Escape from Duckov. Это станет первым подобным сотрудничеством для игры за долгое время.

В связи с установкой патча серверы уйдут на техническое обслуживание в 10:00 по московскому времени и будут недоступны как минимум до 14:00 МСК, однако возможны задержки — возвращение серверов может состояться ближе к 15:00 МСК.

Детали ивента пока держатся в секрете, но по тизерам ожидается появление карт из Таркова в Duckov, а также уткообразных персонажей в самом Escape from Tarkov. Вероятно, событие будет временным и предложит уникальные награды.