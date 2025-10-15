Escape from Tarkov штурмует Steam: более полумиллиона игроков добавили игру в список желаемого

До выхода версии 1.0 Escape from Tarkov остаётся меньше месяца, и интерес к шутеру стремительно растёт. Battlestate Games объявила, что проект уже преодолел отметку в 500 000 добавлений в списки желаемого Steam, что делает его одним из самых ожидаемых релизов осени.

Это станет первым случаем, когда полная версия Escape from Tarkov появится за пределами собственного лаунчера разработчиков. Игроки смогут связать свои аккаунты Battlestate Games со Steam, однако покупка в магазине Valve потребует отдельного приобретения — существующие владельцы игры не получат копию автоматически.

Популярность Tarkov неудивительна: за последние годы игра стала культовым представителем жанра экстракционного шутера. После взрывного успеха в 2020 году она удерживает лидирующие позиции среди хардкорных онлайн-проектов, сочетая реализм, атмосферу и уникальную систему прогрессии.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и напомнили, что релиз состоится 15 ноября.