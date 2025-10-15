ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 495 оценок

Escape from Tarkov штурмует Steam: более полумиллиона игроков добавили игру в список желаемого

butcher69 butcher69

До выхода версии 1.0 Escape from Tarkov остаётся меньше месяца, и интерес к шутеру стремительно растёт. Battlestate Games объявила, что проект уже преодолел отметку в 500 000 добавлений в списки желаемого Steam, что делает его одним из самых ожидаемых релизов осени.

Это станет первым случаем, когда полная версия Escape from Tarkov появится за пределами собственного лаунчера разработчиков. Игроки смогут связать свои аккаунты Battlestate Games со Steam, однако покупка в магазине Valve потребует отдельного приобретения — существующие владельцы игры не получат копию автоматически.

Популярность Tarkov неудивительна: за последние годы игра стала культовым представителем жанра экстракционного шутера. После взрывного успеха в 2020 году она удерживает лидирующие позиции среди хардкорных онлайн-проектов, сочетая реализм, атмосферу и уникальную систему прогрессии.

Разработчики поблагодарили фанатов за поддержку и напомнили, что релиз состоится 15 ноября.

21
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
ApprovingVulpes

500к любителей поесть г/0внa

19
Fedaykin
14
Fedaykin
6
666ANUBIS666

Купил игру, а если хочешь в стиме, то купи ещё раз, ничего личного, просто бизнес😂

6
RedundantRutherford

Не стоит обольщаться. Это чуть-чуть больше, чем у Escape from DUCKOV

5
Длинный ник чтобы не запо

Великая игра. Жду ее в стиме с нетерпением.

Приготовил бабки. Готов заплатить 2й раз без проблем.

5
Giggity

Это не значит что столько продаж будет 😏

3
Пользователь ВКонтакте

Скуфостан // Стас Габенов

2