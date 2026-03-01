ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.4 2 651 оценка

Escape from Tarkov стал загружаться быстрее - разработчики сократили время ожидания рейдов

IKarasik IKarasik

Студия Battlestate Games внесла изменения в систему подбора матчей в Escape from Tarkov, благодаря чему время ожидания перед рейдами заметно сократилось. Игроки начали активно делиться впечатлениями в соцсетях вскоре после того, как разработчики провели опрос о качестве матчмейкинга.

Ранее во время вайпов, крупных обновлений и пиковых нагрузок загрузка могла занимать до десяти минут и даже больше. Эта проблема сопровождала проект годами и регулярно вызывала недовольство сообщества.

Глава студии Никита Буянов подтвердил, что команда провела серию технических доработок, направленных на оптимизацию процесса подбора игроков и запуска серверов. По его словам, работа над системой продолжается, и в будущем время ожидания могут сократить ещё сильнее.

Судя по отзывам пользователей, прогресс уже заметен: многие сообщают, что теперь попадают в PvP-рейды менее чем за две минуты даже на крупных картах. Улучшения оценивают примерно в 30–50% по сравнению с прежними показателями.

Для сравнения, PvE-режим и раньше запускался значительно быстрее, поскольку не требует полноценного подбора живых соперников. Однако для основной аудитории Tarkov именно PvP остаётся ключевым элементом, поэтому оптимизация матчмейкинга стала одним из самых ожидаемых технических улучшений за последнее время.

Egik81

Быстрота важна лишь при ловле блох. К чему я это интересно насколько при этом качество игроков сохранилось хотя бы.

Пользователь ВКонтакте

// Дмитрий Бабин

Антон Мартынюк

Как по мне упростили бы лучше поиск точек эвакуации добавили карту и так далее а то пока точку эвакуации нашел капут а на некоторых картах скорость капец как важна

Real Slim Shady

А, ботов теперь в два раза больше, понял

smallhell
Улучшения оценивают примерно в 30–50% по сравнению с прежними показателями.

Бывало и по 15 минут приходилось ждать. Теперь будет 10 или 7? Спасибо, но все еще фуфло.

Kras_AV

БСГ догрузки игроков вернули

ElectricWatson

ПВЕ грузит как раньше, по 2-3 минуты, хотя могли вообще за минуту загрузку сделать, это я про Сервера БСГ а не локалка

ОгурчикЮрец

Это же сколько им лет надо было.

Что бы додуматься, до того что когда грузишься, не надо ждать всех, что бы загрузились.

Особенно у тех у кого нет ССД.