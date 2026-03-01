Escape from Tarkov стал загружаться быстрее - разработчики сократили время ожидания рейдов

Студия Battlestate Games внесла изменения в систему подбора матчей в Escape from Tarkov, благодаря чему время ожидания перед рейдами заметно сократилось. Игроки начали активно делиться впечатлениями в соцсетях вскоре после того, как разработчики провели опрос о качестве матчмейкинга.

Ранее во время вайпов, крупных обновлений и пиковых нагрузок загрузка могла занимать до десяти минут и даже больше. Эта проблема сопровождала проект годами и регулярно вызывала недовольство сообщества.

Глава студии Никита Буянов подтвердил, что команда провела серию технических доработок, направленных на оптимизацию процесса подбора игроков и запуска серверов. По его словам, работа над системой продолжается, и в будущем время ожидания могут сократить ещё сильнее.

Судя по отзывам пользователей, прогресс уже заметен: многие сообщают, что теперь попадают в PvP-рейды менее чем за две минуты даже на крупных картах. Улучшения оценивают примерно в 30–50% по сравнению с прежними показателями.

Для сравнения, PvE-режим и раньше запускался значительно быстрее, поскольку не требует полноценного подбора живых соперников. Однако для основной аудитории Tarkov именно PvP остаётся ключевым элементом, поэтому оптимизация матчмейкинга стала одним из самых ожидаемых технических улучшений за последнее время.