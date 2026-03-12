Escape from Tarkov стала самой популярной новой игрой на ПК в 2025 году

Экстракшн-шутер Escape from Tarkov оказался самым востребованным новым релизом на ПК по итогам 2025 года. Такие данные приводит аналитическая компания Newzoo в своём отчёте о состоянии игровой индустрии.

Согласно исследованию, игра студии Battlestate Games заняла 1,7% общего игрового времени среди новых ПК-релизов. Это позволило ей опередить такие крупные проекты, как Battlefield 6 и ARC Raiders, которые также пользовались большой популярностью и продались миллионными тиражами.

При этом аналитики отмечают важный нюанс: формально Escape from Tarkov стала «новым релизом» благодаря выходу версии 1.0 в ноябре 2025 года. До этого игра долгое время находилась в раннем доступе, что помогло ей сформировать крупную аудиторию ещё до полноценного запуска.

Даже с учётом этого фактора результат проекта остаётся впечатляющим. Например, Battlefield 6 и REDSEC получили около 0,8% игрового времени, тогда как ARC Raiders заняла 0,6% среди новых ПК-игр года.

Если учитывать все платформы, Escape from Tarkov также показала сильный результат. По данным отчёта, шутер занял третье место среди новых релизов 2025 года, набрав около 0,8% общего игрового времени.

Особенно примечательно, что игра доступна исключительно на ПК. Многие другие крупные проекты выходили сразу на нескольких платформах, включая консоли. Разработчики уже говорили о возможной консольной версии Таркова, однако её релиз может состояться лишь через несколько лет.

На консолях в прошлом году заметно выделились такие игры, как Monster Hunter Wilds, Helldivers 2, Elden Ring Nightreign, Oblivion Remastered, а также уже упомянутые Battlefield 6 и ARC Raiders.

Несмотря на растущую конкуренцию и периодические споры внутри сообщества, Escape from Tarkov продолжает оставаться одним из самых заметных представителей жанра extraction-шутеров.