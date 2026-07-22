Escape from Tarkov станет гораздо дружелюбнее к новичкам с обновлением 1.1.0.0

Battlestate Games готовит крупное обновление 1.1.0.0 для Escape from Tarkov, которое значительно упростит первые часы игры. Вместе с запуском первого сезона разработчики хотят сделать старт менее жестоким для новых игроков и снизить высокий порог входа.

В обновлении новичков ждут более доступные начальные боеприпасы, сниженные требования для повышения уровня торговцев и отмена необходимости тратить определенное количество денег у них для открытия новых уровней. Также будут улучшены механики убежища — строительство первых модулей станет быстрее, а требования к ресурсам снизятся.

Изменения затронут и систему страховки. Она станет дороже, но игроки смогут вернуть потерянное снаряжение быстрее. Кроме стандартного варианта появится новая услуга от Егеря, которая позволит получать вещи обратно всего за несколько часов, но за значительно большую плату.

Battlestate Games постепенно пытается сделать Escape from Tarkov более доступной игрой, сохранив при этом сложность, за которую проект получил известность.