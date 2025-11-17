ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 548 оценок

Escape from Tarkov свежее крупное техническое обновление с исправлением багов

butcher69 butcher69

Разработчики Escape from Tarkov выпустили свежее техническое обновление, сосредоточив внимание на исправлении ошибок и повышении стабильности игры. Основные изменения затрагивают как визуальные элементы, так и поведение персонажей и ботов.

Среди ключевых исправлений — баг, из-за которого модель персонажа могла отображаться не полностью в Убежище. Решена проблема с зависанием клиента при переходе на экран взаимодействия с торговцем, что значительно улучшает комфорт игры. Также обновление отключает некоторые настройки PostFX и корректирует освещение при взаимодействии с Егерем при активированной опции SSR. Элементы интерфейса в меню поиска матчей теперь отображаются корректно.

Особое внимание уделено поведению ботов: устранены случаи их появления в «летающем» состоянии и телепортации при использовании стационарного оружия. Эти изменения должны сделать встречи с NPC более предсказуемыми и реалистичными, что положительно скажется на геймплейе.

Полноценный релиз Escape from Tarkov состоялся 15 ноября после длительного периода раннего доступа, и разработчики продолжают активно работать над улучшением игры. Текущий патч подчеркивает стремление команды к стабильной и комфортной работе проекта, исправлению технических недочетов и оптимизации различных систем.

Обновление делает игру более стабильной и удобной для всех игроков, а разработчики уже анонсировали дальнейшую работу над улучшениями и новыми исправлениями. Это подтверждает, что Escape from Tarkov будет продолжать развиваться и после официального релиза, сохраняя верность своим поклонникам.

10
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Bombеrman

░░░░░░░░░░░█▀▀░░█░░░░░░
░░░░░░▄▀▀▀▀░░░░░█▄▄░░░░
░░░░ ░░█░█░░░░░░░░░░▐░░░
░░░░░░▐▐░░░░░░░░░▄░▐░░░
░░░░░░█░ ░░░░░░░▄▀▀░▐░░░
░░░░▄▀░░░░░░░░▐░▄▄▀░░░░
░░▄▀░░░▐░░░░ ░█▄▀░▐░░░░░
░░█░░░▐░░░░░░░░▄░█░░░░░
░░░█▄░░▀▄░░░░▄▀▐ ░█░░░░░
░░░█▐▀▀▀░▀▀▀▀░░▐░█░░░░░
░░▐█▐▄░░▀░░░░░░▐░█░░ ░░░
░░░▀▀▄ РЕЛИЗ ░░░░ ▄▐▄▄▄░░
░░░░░░ ТАРКОВА ▄▐▄▄▄░░░░░

8
Беккер5443

😆😆😆😆😆😆👍👍👍👍

Egik81

И это игра, которая томилась более 8 лет в раннем доступе до релиза. Нда.

3
Tiger Goose

Никита Буянов должен сидеть в тюрьме.

2
ElectricWatson

40 мб обнова?)

borsic

У меня наглухо комп ложит, синий экран смерти.