Escape from Tarkov свежее крупное техническое обновление с исправлением багов

Разработчики Escape from Tarkov выпустили свежее техническое обновление, сосредоточив внимание на исправлении ошибок и повышении стабильности игры. Основные изменения затрагивают как визуальные элементы, так и поведение персонажей и ботов.

Среди ключевых исправлений — баг, из-за которого модель персонажа могла отображаться не полностью в Убежище. Решена проблема с зависанием клиента при переходе на экран взаимодействия с торговцем, что значительно улучшает комфорт игры. Также обновление отключает некоторые настройки PostFX и корректирует освещение при взаимодействии с Егерем при активированной опции SSR. Элементы интерфейса в меню поиска матчей теперь отображаются корректно.

Особое внимание уделено поведению ботов: устранены случаи их появления в «летающем» состоянии и телепортации при использовании стационарного оружия. Эти изменения должны сделать встречи с NPC более предсказуемыми и реалистичными, что положительно скажется на геймплейе.

Полноценный релиз Escape from Tarkov состоялся 15 ноября после длительного периода раннего доступа, и разработчики продолжают активно работать над улучшением игры. Текущий патч подчеркивает стремление команды к стабильной и комфортной работе проекта, исправлению технических недочетов и оптимизации различных систем.

Обновление делает игру более стабильной и удобной для всех игроков, а разработчики уже анонсировали дальнейшую работу над улучшениями и новыми исправлениями. Это подтверждает, что Escape from Tarkov будет продолжать развиваться и после официального релиза, сохраняя верность своим поклонникам.