Escape from Tarkov выйдет на консолях: анонс состоится в начале 2027 года

Консольная версия Escape from Tarkov получит важный этап развития в следующем году. Глава Battlestate Games Никита Буянов подтвердил, что разработчики планируют официально представить порт в 2027 году, хотя полноценный релиз в этот срок не состоится.

В интервью Insider Gaming Буянов рассказал, что команда уже очень близка к достижению договорённости с партнёром, который поможет организовать перенос игры на консоли. Ранее разработчик отмечал, что поиски такого партнёра продолжаются и работа над портом продвигается активнее, чем когда-либо.

«Консольная версия точно не будет готова в следующем году. Но анонс в следующем году — на 100%, я в это верю. Думаю, он состоится в начале года», — заявил Буянов.

Escape from Tarkov развивается уже около десяти лет. За это время игра прошла путь от альфа-версии до полноценного релиза, получила множество карт, оружия и заданий, а также отдельный проект Arena и PvE-режим.

Выход на традиционных консолях потенциально позволит привлечь к хардкорному extraction-шутеру новую аудиторию. Однако сроки полноценного запуска портированной версии пока остаются неизвестными.