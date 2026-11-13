Escape from Tarkov выйдет на консолях: анонс состоится в начале 2027 года

Консольная версия Escape from Tarkov получит важный этап развития в следующем году. Глава Battlestate Games Никита Буянов подтвердил, что разработчики планируют официально представить порт в 2027 году, хотя полноценный релиз в этот срок не состоится.
В интервью Insider Gaming Буянов рассказал, что команда уже очень близка к достижению договорённости с партнёром, который поможет организовать перенос игры на консоли. Ранее разработчик отмечал, что поиски такого партнёра продолжаются и работа над портом продвигается активнее, чем когда-либо.
«Консольная версия точно не будет готова в следующем году. Но анонс в следующем году — на 100%, я в это верю. Думаю, он состоится в начале года», — заявил Буянов.
Escape from Tarkov развивается уже около десяти лет. За это время игра прошла путь от альфа-версии до полноценного релиза, получила множество карт, оружия и заданий, а также отдельный проект Arena и PvE-режим.
Выход на традиционных консолях потенциально позволит привлечь к хардкорному extraction-шутеру новую аудиторию. Однако сроки полноценного запуска портированной версии пока остаются неизвестными.
Даже не знаю поздравить консолщиков или пособолезновать... На пк бета тест до сих пор ужасен
Ой как весело будет убивать минотавра в лабиринте с джойстика
сони на свою консоль такой сырой, забагованный, кусок сетевого кода никогда не пропустит, а на коробке как будто бы эскейп фром помойка и нафиг никому не нужен