Escape from Tarkov вышла в Steam: состоялся полноценный релиз спустя почти девять лет беты

Escape from Tarkov официально достиг версии 1.0 и стал доступен в Steam. После почти девяти лет открытого бета теста проект Battlestate Games получил полноценный релиз с крупным обновлением контента.
В новой версии игроков ждёт нелинейная сюжетная кампания и расширенный эндгейм-контент, переработанная графика и звук, новые механики, оружие, модули и экипировка. Для новичков добавлено полноценное обучение, а интерфейс получил улучшения, повышающие удобство управления.
Релиз Escape from Tarkov в Steam знаменует новый этап для игры, которая за годы беты сформировала собственный жанр хардкорных extraction-шутеров. Battlestate Games продолжит поддерживать и развивать проект, добавляя новый контент и улучшая геймплей.
Пора вкатываться в этот шедевр
Не состоялся
Ты лаунчер не обновил
В том то и дело что обновил, буду по новой теперь ставить
Правда теперь сам сайт повис и лаунчер не скачать)
Очередная помоечка
ворвались так ворвались, сразу всех уничтожили, особенно своих подражателей. Посмотрим конечно еще
Аяяй, разработчик накатывает ботов
Большинство игроков купили игру давно и не в Стиме. К чему тут онлайн?
Там зайти в игру невозможно... выдает ошибку 0
// Егор Hardcore
9 лет назад ещё было интересно, а сейчас...
кто хотел уже давно играют или наигрались, уж мир 10 раз поменялся с тех пор
C 17 года жду обещанный инвайт,а его всё не присылают. Эх )
ошибка 213 версия не стим
Кто-нить успел оценить сингл?)