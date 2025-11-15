Escape from Tarkov вышла в Steam: состоялся полноценный релиз спустя почти девять лет беты

Escape from Tarkov официально достиг версии 1.0 и стал доступен в Steam. После почти девяти лет открытого бета теста проект Battlestate Games получил полноценный релиз с крупным обновлением контента.

В новой версии игроков ждёт нелинейная сюжетная кампания и расширенный эндгейм-контент, переработанная графика и звук, новые механики, оружие, модули и экипировка. Для новичков добавлено полноценное обучение, а интерфейс получил улучшения, повышающие удобство управления.

Релиз Escape from Tarkov в Steam знаменует новый этап для игры, которая за годы беты сформировала собственный жанр хардкорных extraction-шутеров. Battlestate Games продолжит поддерживать и развивать проект, добавляя новый контент и улучшая геймплей.