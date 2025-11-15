ЧАТ ИГРЫ
Escape from Tarkov 27.07.2017
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица
7.5 2 530 оценок

Escape from Tarkov вышла в Steam: состоялся полноценный релиз спустя почти девять лет беты

IKarasik IKarasik

Escape from Tarkov официально достиг версии 1.0 и стал доступен в Steam. После почти девяти лет открытого бета теста проект Battlestate Games получил полноценный релиз с крупным обновлением контента.

В новой версии игроков ждёт нелинейная сюжетная кампания и расширенный эндгейм-контент, переработанная графика и звук, новые механики, оружие, модули и экипировка. Для новичков добавлено полноценное обучение, а интерфейс получил улучшения, повышающие удобство управления.

Релиз Escape from Tarkov в Steam знаменует новый этап для игры, которая за годы беты сформировала собственный жанр хардкорных extraction-шутеров. Battlestate Games продолжит поддерживать и развивать проект, добавляя новый контент и улучшая геймплей.

22
21
Комментарии:  21
Real Slim Shady

Пора вкатываться в этот шедевр

9
JonhZoidberg

Не состоялся

5
sapov

Ты лаунчер не обновил

JonhZoidberg sapov

В том то и дело что обновил, буду по новой теперь ставить

JonhZoidberg sapov

Правда теперь сам сайт повис и лаунчер не скачать)

1
Анна Кранцове

Очередная помоечка

5
FamousAdriel

ворвались так ворвались, сразу всех уничтожили, особенно своих подражателей. Посмотрим конечно еще

4
sapov

Аяяй, разработчик накатывает ботов

3
Asscat

Большинство игроков купили игру давно и не в Стиме. К чему тут онлайн?

Neko-Aheron

Там зайти в игру невозможно... выдает ошибку 0

4
Пользователь ВКонтакте

// Егор Hardcore

3
Niko71790

9 лет назад ещё было интересно, а сейчас...
кто хотел уже давно играют или наигрались, уж мир 10 раз поменялся с тех пор

3
yrroodd

C 17 года жду обещанный инвайт,а его всё не присылают. Эх )

2
ka4o4ek

ошибка 213 версия не стим

2
hamshut

Кто-нить успел оценить сингл?)

1
