Escape from Tarkov взорвал Twitch: стримеры по хардкорному шутеру обошли всех по числу подписчиков

Escape from Tarkov переживает новый пик популярности после выхода версии 1.0 и появления игры в Steam. Проект, который почти восемь лет находился в состоянии беты, внезапно стал доминировать на Twitch — и столь стремительный рост связан с масштабной кампанией Twitch Drops.

На фоне раздачи внутриигровых наград за активность зрителей стримеры по Escape from Tarkov стремительно поднялись в рейтинге подписок Twitch, буквально вытеснив всех других популярных авторов. Лидером стал австралийский контент-мейкер Pestily, давний фанат Tarkov и один из самых узнаваемых лиц сообщества. На момент публикации его канал удерживал невероятные 132 тысячи активных подписок, что делает его самым подписываемым стримером мира.

Ненамного отстаёт другой звёздный тарковчанин — LVNDMARK, собравший более 90 тысяч подписок. За ними идут другие стримеры, специализирующиеся исключительно на Escape from Tarkov, и практически весь верхний сегмент Twitch в данный момент занят именно ими. Для сравнения: ближайший конкурент вне Tarkov, Kai Cenat, имеет около 70 тысяч подписчиков — почти вдвое меньше Pestily.

Рост подписок во многом объясняется текущей системой Drops: зрителям выдаются награды, если они оформляют подарочные подписки стримерам, которые транслируют игру. Это создало масштабный приток активности и кратковременно переформатировало весь топ платформы.

Эксперты отмечают, что большая часть этих подписок, скорее всего, исчезнет через месяц, когда закончится срок действия подарочных сабов. Однако даже краткосрочный эффект демонстрирует впечатляющую живучесть Escape from Tarkov и его способность собирать огромную аудиторию спустя десять лет после выхода альфы.