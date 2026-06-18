Escape from Tarkov ждёт масштабная перезагрузка: разработчики готовят систему сезонов и крупнейший патч

Разработчики Escape from Tarkov раскрыли подробную дорожную карту развития проекта на ближайшие месяцы, подтвердив выход масштабного обновления 1.1.0, которое станет одним из самых значительных в истории шутера. Игроков ждут не только новые механики и контент, но и запуск полноценной сезонной системы, способной заметно изменить привычный игровой цикл.

До конца июня Battlestate Games планирует проводить небольшие внутриигровые события, а уже в июле стартует тематический ивент Blackout. Однако главным событием месяца станет релиз патча 1.1.0, который откроет первый сезон и принесёт целый ряд фундаментальных изменений.

Одним из ключевых нововведений станет сезонная модель развития. Вместе с ней разработчики переработают систему заданий, добавят групповые цели на устранение противников, пересмотрят работу страховки и баланс прогрессии убежища. Также обещаны улучшенные стартовые наборы помощи для новичков, что должно сделать знакомство с Тарковым менее болезненным для новых игроков.

Большое внимание уделят технической стороне проекта. Обновление повысит стабильность и производительность игры, улучшит оптимизацию Улиц Таркова, доработает поведение искусственного интеллекта и расширит количество интерактивных элементов на локациях. Кроме того, арсенал пополнится новым оружием и экипировкой, а игроки получат дополнительные возможности кастомизации своих бойцов.

Среди других заметных изменений — появление режима наблюдателя, усиленные античит-системы и ряд доработок, направленных на повышение качества игрового процесса.

На этом планы студии не заканчиваются. В третьем квартале 2026 года Escape from Tarkov получит ещё одно крупное обновление. В него войдёт переработанная карта Маяк, которую многие игроки считают одной из самых проблемных в проекте. Также разработчики внедрят упрощённую GPS-систему навигации для новичков и пересмотрят механики эвакуации с локаций.

Дополнительно изменения затронут торговцев, систему репутации, распределение лута и возможность повторного подключения к рейду после разрыва соединения. Для опытных игроков появится функция пропуска требований Престижа, однако воспользоваться ей можно будет только за внушительную сумму внутриигровой валюты.

С технической точки зрения одним из самых важных шагов станет переход игры на Unity 6. Вместе с этим в Tarkov появится поддержка технологии масштабирования FSR 4.0, что должно обеспечить заметный прирост производительности и улучшить качество изображения на современных системах.