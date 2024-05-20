Этой весной в Escape from Tarkov было заблокировано более 30 тысяч читеров

Одной из самых серьезных проблем в шутере Escape from Tarkov остается высокая активность читеров. Из-за злоупотребления нечестными программами проект терял тысячи верных фанатов и новичков на протяжении нескольких лет, но в последнее время студия все активнее борется с этой проблемой. В недавнем отчете команды Battlestate Games сообщается, что этой весной им удалось выявить и успешно заблокировать более 30 тысяч читеров.
Как сообщается, новая волна банов охватывает блокировку недобросовестных аккаунтов с 15 марта по 17 мая. За два месяца встроенный античит игры и другие методы защиты смогли выявить десятки новых способов взлома игры. Благодаря оперативной реакции разработчиков им удалось быстро устранить уязвимости в игре и усовершенствовать методы защиты.
30 тысяч банов за два месяца может показаться отличным результатом борьбы с читерами, однако для Escape from Tarkov это весьма стандартная цифра. В сообществе игроков припомнили, что еще в начале 2024 года таким же образом было заблокировано 33 тысячи недобросовестных игроков. Количество блокировок наглядно показывает, что разработчики стремятся очистить шутер от читеров, однако у них по-прежнему нет надежной защиты, и все блокировки проходят уже после использования читов.
Зачем вообще в это играть?
написать можно всё что угоДН0 но является ли это правдой вот в чём вопрос ТАК как в pubg-e баны выдаются приВАТНЫМ читакам лишь на день\два ( показываю это на канале постоянно )
Жаль, что нельзя блокировать читеров, играющих также и в офлайне. Тупых криворуких ублюдков.