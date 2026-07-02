Фанаты Escape from Tarkov заподозрили появление женских персонажей - всему виной двухсекундный тизер

В сообществе Escape from Tarkov разгорелись обсуждения после публикации нового тизерного ролика главы Battlestate Games Никиты Буянова. Внимательные зрители заметили в конце видео женскую фигурку в военной экипировке и предположили, что разработчики наконец готовятся добавить в игру женских оперативников.

Большая часть ролика посвящена первому сезону Kord Breach, который должен стартовать уже в июле. Однако именно короткий эпизод в финале привлек больше всего внимания. На экране всего на пару секунд появляется фигурка женщины с пистолетом-пулеметом, а также знакомыми игрокам атрибутами, включая кепку босса Тагиллы.

После этого в соцсетях и на Reddit появились десятки сообщений с вопросами о том, означает ли тизер скорое появление женских наёмников. Некоторые пользователи вспомнили, что ранее Буянов скептически высказывался о такой возможности, тогда как другие уже начали строить теории о будущем обновлении.

Впрочем, оснований для подобных ожиданий пока практически нет. Женский персонаж, показанный в ролике, уже неоднократно появлялся в артах и рекламных материалах Battlestate Games. Ранее студия также выпускала сувенирную продукцию с альтернативными женскими версиями известных персонажей Escape from Tarkov, однако до появления играбельных героев дело так и не дошло.

На сегодняшний день единственным важным женским персонажем в игре остается торговец Терапевт. За почти десять лет существования Escape from Tarkov разработчики ни разу не анонсировали добавление женских оперативников, поэтому большинство игроков считает, что новый тизер вряд ли стоит воспринимать как намек на столь крупное изменение.