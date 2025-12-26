Глава Battlestate Games: Escape from Tarkov создан не для веселья, а для эмоций

Escape from Tarkov давно закрепил за собой репутацию одной из самых жестких и беспощадных игр на рынке. И, как оказалось, именно так и было задумано. Руководитель Battlestate Games Никита Буянов прямо заявил: цель Таркова — не развлекать игрока, а вызывать сильные эмоции и чувство удовлетворения через боль и риск.

В разговоре с Insider Gaming разработчик объяснил, что студия сознательно делает ставку на напряжение, фрустрацию и интеллектуальный вызов. По его словам, Тарков — это игра, в которой один выстрел может перечеркнуть десятки минут прогресса, но именно поэтому редкие удачные рейды ощущаются особенно ценно.

Буянов подчеркнул, что проект построен на контрасте: игрок либо получает всё, либо теряет всё. Такой подход делает каждый заход в рейд эмоциональным испытанием, а не привычным развлечением. Разработчики не пытаются смягчить опыт — напротив, они считают, что аудитория Таркова ищет именно суровые и честные ощущения.

Именно эта философия, по словам главы студии, позволила Escape from Tarkov не только задать стандарт для жанра экстракшен-шутеров, но и удерживать внимание игроков на протяжении многих лет.