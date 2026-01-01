Глава Battlestate Games о десятилетии Escape from Tarkov: "Сам факт, что игра стала играбельной, - уже чудо"

Escape from Tarkov официально вышла из раннего доступа в ноябре 2025 года, завершив почти десять лет разработки. Для студии Battlestate Games и её руководителя Никиты Буянова это стало ключевым моментом всей истории проекта — и, по его словам, самым сложным этапом в жизни.

В недавнем интервью Буянов откровенно рассказал о том, через что прошла команда за годы создания Таркова. Он признался, что изначально игра никогда не задумывалась как продукт «для всех» и не стремилась угодить широкой аудитории. Напротив, её сложность, напряжение и высокий порог входа всегда были частью замысла.

По словам Буянова, главной проблемой на протяжении всех лет оставалась не критика или споры вокруг жанра, а сама техническая реализация проекта. Огромная сложность систем, сетевой код и постоянная борьба с читерами делали разработку почти невозможной задачей. Тем не менее, студии удалось довести игру до полноценного релиза.

Отдельно глава Battlestate подчеркнул, что сознательно остаётся публичным лицом проекта. Он считает важным лично принимать на себя как похвалу, так и негатив, который вызывает Тарков. По его мнению, Escape from Tarkov — это не просто игра, а своего рода социальный эксперимент, где люди выплёскивают эмоции, стресс и агрессию.

Буянов также отметил, что работа над Тарковом полностью поглотила его жизнь: за десять лет у него почти не оставалось времени на что-либо вне разработки. Тем не менее, он считает этот путь неизбежным и признаёт, что именно такой опыт и сделал игру уникальной.

Сегодня Escape from Tarkov по праву считается проектом, заложившим основы жанра extraction-шутеров. Несмотря на конкуренцию и споры, игра продолжает оставаться ориентиром для других разработчиков и удерживать лидирующие позиции в жанре.