Глава Battlestate Games пообещал большие изменения в Escape from Tarkov: "Мы всё ещё умеем вас удивлять"

Escape from Tarkov в этом году переживает один из самых насыщенных периодов за всю историю игры. После полноценного релиза 1.0 Battlestate Games продолжает активно развивать проект, добавляя новые карты, способы игры и сезонную механику. Однако, судя по словам главы студии Никиты Буянова, разработчики пока не собираются сбавлять темп.

Буянов недавно ответил на вопросы игроков и рассказал о планах команды. По его словам, текущий год стал для Escape from Tarkov действительно масштабным, а разработчики работают сразу над несколькими направлениями.

«Это действительно отличный год для Таркова. Мы придумали много всего и работаем над множеством вещей. Мы развиваем игру во всех направлениях. Ожидайте больших изменений и действительно интересных вещей. Несмотря на то, сколько времени прошло, мы всё ещё умеем вас удивлять», — заявил Буянов.

Глава Battlestate Games не стал раскрывать конкретные детали будущих обновлений, поэтому пока остаётся лишь догадываться, что именно готовят разработчики. При этом у Escape from Tarkov уже есть несколько известных направлений дальнейшего развития.

Одним из главных станет масштабное обновление карты Маяк, которую многие игроки считают одной из самых слабых локаций проекта. Кроме того, разработчики работают над новой локацией End of the Line, следующими игровыми сезонами и дополнительными способами прохождения.