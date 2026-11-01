Глава Battlestate Games предложил выпустить отдельную кооперативную игру про зомби во вселенной Escape from Tarkov

Руководитель Battlestate Games Никита Буянов поинтересовался у игроков, хотели бы они увидеть отдельную кооперативную игру про зомби во вселенной Escape from Tarkov. Поводом стал масштабный хэллоуинский ивент, в рамках которого пользователи сражаются с ордами агрессивной нежити.

Сейчас игроки могут отправиться на локации «Лаборатория» и «Завод», где им предстоит противостоять бесконечным волнам зомби. Событие также включает продолжительную цепочку заданий с наградами, опасные вылазки и эксклюзивные достижения. Каждый год Battlestate Games старается сделать хэллоуинский ивент масштабнее предыдущего, однако полноценная отдельная игра стала бы совершенно другим уровнем развития этой идеи.

В своём сообщении в социальных сетях Буянов задал короткий вопрос: «Tarkov Zombies — отдельная кооперативная игра. Да или нет?» Большинство пользователей поддержали предложение и заявили, что хотели бы получить возможность постоянно играть в подобный режим. Впрочем, некоторые отметили, что у студии и без того достаточно работы.

Сейчас Battlestate Games занимается основной PvPvE-версией Escape from Tarkov, PvE-режимом, сезонным PvP-контентом и Escape from Tarkov: Arena. Кроме того, разработчики готовят дополнительный контент, включая Guncyclopedia, а также могут работать над другими самостоятельными проектами.

Пока Буянов лишь изучает интерес аудитории, поэтому говорить о подтверждённой разработке отдельной игры про зомби преждевременно. Тем не менее реакция сообщества показывает, что кооперативное PvE-приключение в мире Tarkov могло бы заинтересовать многих поклонников серии.